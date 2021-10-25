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男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

記者陳言喬／即時報導
一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）
一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

一名56歲男子23日下午在北京大興野生動物園突下車衝向虎群，不斷用語言、動作挑釁11隻白虎！這些白虎始終未撲向該男子，讓眾人捏把冷汗，最後男子毫髮無傷被救回，今天更多內幕細節曝光，原來男子與老虎之間隔有電網和電草，才讓白虎不敢貿然向前。

該名闖入園區的男子因「嚴重擾亂公共場所秩序」已被北京警方刑事拘留，正調查其下車衝到虎群的動機。

界面新聞報導，經詳細了解事發經過為：負責自駕遊覽區白虎展區安全巡視的工作人員在展區外巡邏時，發現有一名遊客從自駕車輛上突然違規下車，該遊客對工作人員的勸阻沒有任何理睬，反而加快腳步跑過防護坡後，跳入展區隔離溝。

工作人員見狀一邊喊話要求闖入者不要亂動，一邊向動物投餵食物，以分散其注意力，並迅速將突發情況向上級彙報。在施救過程中，該闖入者始終未聽從工作人員的施救口令，從隔離溝底爬向展區內側，與在展區內的11隻白虎發生對峙，不斷用語言、動作挑釁動物。

這些白虎卻始終沒撲向該名闖入男子，當下有網友猜可能白虎已經吃飽，或者白虎還在打量這個闖入者，才沒對該男子採取行動。

但白虎沒攻擊該名男子的原因今天出爐，是因園區內有多重安全防護設施設備，其中一道隱蔽式裝置起到了關鍵的防護作用，使闖入者與動物之間始終沒有發生實質性接觸。

園區工作人員透露，隔離溝前的草坪暗藏著外觀像枯草的電草，還藏有電網，通過隱蔽的隔離技術將猛獸與遊客（包括工作人員）進行了絕對隔離。其中的電網電壓大概是10000伏，是脈衝電，高電壓低電流，對動物是安全的，不會造成傷害。這些防護和隔離設置在遊客和動物之間主要是通過地形、植物遮掩，遊客根本完全看不到。

2016年7月北京八達嶺野生動物園曾因一名女子在虎園內違規下車，被老虎攻擊的事件，當時造成一死一傷慘劇。

原來在虎群前有一道像枯枝的電草和電網，才讓虎群不敢貿然上前。（百家號）
原來在虎群前有一道像枯枝的電草和電網，才讓虎群不敢貿然上前。（百家號）

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