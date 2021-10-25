我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感

編譯季晶晶／綜合報導
根據國際關係專家，華爾街銀行家對美國對華政策的影響力有限，北京應努力贏得美國普通老百姓的好感。(美聯社)
根據國際關係專家，華爾街銀行家對美國對華政策的影響力有限，北京應努力贏得美國普通老百姓的好感。(美聯社)

美中展開全方位較量，高盛（Goldman Sachs）和貝萊德（BlackRock）在內的華爾街巨擘仍持續加碼押注中國經濟，但南華早報引述專家的看法報導，經濟往來關係已經因為地緣政治和意識型態對抗而被邊緣化，華爾街對華府政策的影響力有限，中國面臨的挑戰在於，能否贏得美國普通老百姓的好感。

高盛集團日前獲得中國證監會批准，可全資擁有在華合資證券公司的股權。此前，摩根大通（JPMorgan）8月成為了中國首家外資全資控股的證券公司。今年來已有10家以上的外資券商增加對中國合資企業的持股。根據中國商務部外資司司長宗長青，今年來外商直接投資的金額高於預期，可能突破人民幣1兆元大關。

根據南華早報，中國領導階層與華爾街銀行家向來維持緊密關係。2000年代初期，他們受邀參與整頓中國四大國有商業銀行。部分人士也曾擔任美中政府中間人，如黑石集團共同創辦人蘇世民（Stephen Schwarzman），以及前高盛高管鮑森（Hank Paulson）。巴里克黃金公司執行董事長、前高盛總裁桑頓（John Thornton）今夏訪問北京6周，前所未見獲得會晤中國副總理韓正的機會。

但人民大學國際關係教受時殷強認為，「華爾街做為穩定劑的角色式微」。中歐國際工商學院經濟學教授也說，他們對於華府的華政策，以及扮演傳話人降低誤解，影響力非常有限。

華爾街經常被指控，以美國國內勞工為代價追求自我利益。美國共和黨籍議員魯比歐（Marco Rubio）說，華爾街提供融資，協助北京削弱美國領導地位的各種努力。金融大鱷索羅斯最近投書媒體，指貝萊德等公司注資數十億美元到中國是「戰略錯誤」。

美國布魯金斯學會（Brookings Institution） 約翰桑頓中國中心主任李成指出，美國民眾認知改變，認為與中國做生意僅嘉惠企業，對美國中產階級和勞工階級來說並不好。他在最近撰寫的文章裡表示，北京和華府都該致力「降低普通老百姓而非華爾街的焦慮」。

中國 美國 華爾街

上一則

2年內再次榮升… 華春瑩 升外交部部長助理

延伸閱讀

美國挺台以觀察員參與聯合國 不涉國家地位

美國挺台以觀察員參與聯合國 不涉國家地位
中國11省爆疫情 感染風險恐擴大 5省嚴禁跨省旅遊 北京嚴管進出

中國11省爆疫情 感染風險恐擴大 5省嚴禁跨省旅遊 北京嚴管進出
打麻將5染疫 北京2人遭刑事調查

打麻將5染疫 北京2人遭刑事調查
中國推3大稀土巨頭戰略重組 打造全球巨擘

中國推3大稀土巨頭戰略重組 打造全球巨擘

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00
環球時報總編輯胡錫進形容，李雲迪過去幾天的遭遇，彷彿是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。(Getty Images)

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

2021-10-23 10:32

超人氣

更多 >
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常