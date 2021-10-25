專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感

根據國際關係專家，華爾街銀行家對美國對華政策的影響力有限，北京應努力贏得美國普通老百姓的好感。(美聯社)

美中展開全方位較量，高盛（Goldman Sachs）和貝萊德（BlackRock）在內的華爾街 巨擘仍持續加碼押注中國 經濟，但南華早報引述專家的看法報導，經濟往來關係已經因為地緣政治和意識型態對抗而被邊緣化，華爾街對華府政策的影響力有限，中國面臨的挑戰在於，能否贏得美國 普通老百姓的好感。

高盛集團日前獲得中國證監會批准，可全資擁有在華合資證券公司的股權。此前，摩根大通（JPMorgan）8月成為了中國首家外資全資控股的證券公司。今年來已有10家以上的外資券商增加對中國合資企業的持股。根據中國商務部外資司司長宗長青，今年來外商直接投資的金額高於預期，可能突破人民幣1兆元大關。

根據南華早報，中國領導階層與華爾街銀行家向來維持緊密關係。2000年代初期，他們受邀參與整頓中國四大國有商業銀行。部分人士也曾擔任美中政府中間人，如黑石集團共同創辦人蘇世民（Stephen Schwarzman），以及前高盛高管鮑森（Hank Paulson）。巴里克黃金公司執行董事長、前高盛總裁桑頓（John Thornton）今夏訪問北京6周，前所未見獲得會晤中國副總理韓正的機會。

但人民大學國際關係教受時殷強認為，「華爾街做為穩定劑的角色式微」。中歐國際工商學院經濟學教授也說，他們對於華府的華政策，以及扮演傳話人降低誤解，影響力非常有限。

華爾街經常被指控，以美國國內勞工為代價追求自我利益。美國共和黨籍議員魯比歐（Marco Rubio）說，華爾街提供融資，協助北京削弱美國領導地位的各種努力。金融大鱷索羅斯最近投書媒體，指貝萊德等公司注資數十億美元到中國是「戰略錯誤」。

美國布魯金斯學會（Brookings Institution） 約翰桑頓中國中心主任李成指出，美國民眾認知改變，認為與中國做生意僅嘉惠企業，對美國中產階級和勞工階級來說並不好。他在最近撰寫的文章裡表示，北京和華府都該致力「降低普通老百姓而非華爾街的焦慮」。