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習近平：聯合國2758號決議是「中國人民的勝利」

特派記者賴錦宏／北京報導
中國國家主席習近平表示，「新中國」（指中華人民共和國）恢復在聯合國合法席位以來的50年，是中國和平發展、造福人類的50年。圖為習近平10月14日以視頻方式出席第二屆聯合國全球可持續交通大會開幕式。（新華社）
中國國家主席習近平表示，「新中國」（指中華人民共和國）恢復在聯合國合法席位以來的50年，是中國和平發展、造福人類的50年。圖為習近平10月14日以視頻方式出席第二屆聯合國全球可持續交通大會開幕式。（新華社）

中國國家主席習近平25日上午在北京出席「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年」紀念會議時表示，恢復在聯合國合法席位以來的50年，是中國和平發展、造福人類的50年。中國人民致力於推動共同發展，不斷以中國發展為世界提供新機遇。他並稱，聯合國2758號決議是「中國人民的勝利」。

據澎湃新聞，習近平強調，50年前的今天，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復「中華人民共和國在聯合國的一切權利」，承認「中華人民共和國」政府代表是中國唯一合法代表，這是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利。

習指出，「新中國」（指中華人民共和國）恢復在聯合國合法席位，是世界上的一個大事件，也是聯合國的一個大事件。這是世界上一切愛好和平和主持正義的國家共同努力的結果。這標誌著占世界人口四分之一的中國人民從此重新走上聯合國舞台。這對中國、對世界都具有重大而深遠的意義。

他表示，中國人民始終同世界各國人民團結合作，維護國際公平正義，為世界和平與發展作出了重大貢獻。中國人民熱愛和平，深知和平安寧的珍貴，始終奉行獨立自主的和平外交政策，主持公道，伸張正義，堅決反對霸權主義和強權政治。中國人民堅定支持廣大發展中國家維護自身主權、安全、發展利益的正義鬥爭。中國人民致力於推動共同發展，從「坦尚鐵路」到「一帶一路」，向發展中國家提供力所能及的幫助，不斷以中國發展為世界提供新機遇。

習近平指，「新中國」恢復在聯合國合法席位以來的50年，是中國和平發展、造福人類的50年。中國人民始終維護聯合國權威和地位，踐行多邊主義，中國同聯合國合作日益深化。中國忠實履行聯合國安理會常任理事國職責和使命，維護聯合國憲章宗旨和原則，維護聯合國在國際事務中的核心作用。中國積極倡導以和平方式政治解決爭端，派出5萬多人次參加聯合國維和行動，已經成為第二大聯合國會費國、第二大維和攤款國。

他說，世界各國應該堅持以人民為中心，努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。要增強人民發展能力，形成人人參與、人人享有的發展環境，創造發展成果更多更公平惠及每一個國家每一個人的發展局面。

中共人民日報發表署名為「國紀平」的文章稱，中國將為聯合國崇高事業不斷作出新的更大貢獻。

中國 聯合國 華人

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