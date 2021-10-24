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放假回來公司「全空了」 杭州59人被騙做1個月白工

記者陳政錄／綜合報導
該涉事公司在日前十一長假後，全部被搬空，員工回來上班才驚覺有異。(取自光明網)
該涉事公司在日前十一長假後，全部被搬空，員工回來上班才驚覺有異。(取自光明網)

中國傳出空殼公司，欺騙員工做白工的離譜事件。據光明網報導，正值秋冬螃蟹肥美的季節，杭州有一間公司在一個月前廣招銷售員，幫忙推銷「螃蟹券」，年僅22歲剛畢業的小周衝著高薪，不疑有他入夥打拚，但等到原定20日發薪日，大家分文未得，公司電腦、設備還早被搬空，眾人才驚覺受騙。

小周自述，一個月前，他入職杭州一家公司做銷售，標榜「工作內容很簡單，收入卻很可觀」，就是推銷螃蟹券而已，而他一個月內完成71單銷售，照理來講收入應在人民幣2萬6500元（約4171美元）以上。

小周指稱，公司原定發薪日是10月20日，可是日前中國「十一」假期後，回來上班發現辦公室的電腦和設備，全被搬空了，所有人都不知情。

據報導，該公司除了老闆以外，共有59名員工，從經理、主管、人事到銷售員，都是最近一個半月剛剛入職，面對公司突然消失，所有人「都懵了」，接著等到發薪日，眾人也沒收到工資。

另一名徐姓經理表示，當初來面試時，公司老闆叫雷洋洋，是一名35歲左右的女性，聲稱來自知名的「杭州宸帆電商公司」總部，但後來經過調查，才發現這位雷洋洋，根本不是宸帆總部的人，簽約所用的公章、合約都是假的，目前員工們已經自主向當地警方報案。

報導稱，在公安和勞動部門介入調查後，這家假公司的老闆已經被找到，且她其實姓劉，並非假名「雷洋洋」，對於具體案情，警方還在進一步調查中。

受害員工小周出面控訴。(取自光明網)
受害員工小周出面控訴。(取自光明網)

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