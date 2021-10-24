栗戰書：不放棄中國政治制度 要防西方「憲政」侵蝕

10月23日，中國全國人大常委會委員長栗戰書主持會議並發表談話。新華社

中國 全國人大常委會委員長栗戰書23日主持人大常委會會議並發表談話。他強調，絕不能放棄中國政治制度的根本，堅決反對、抵制和防止西方所謂「憲政」等侵蝕影響。

據新華社報導，栗戰書強調，一要堅持中共 黨的全面領導這一最高政治原則，堅決維護中共黨中央權威和集中統一領導，緊緊圍繞中共黨和國家工作 大局履職盡責，把中共黨的領導貫穿於人大工作各方面全過程。

他說，二要堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，毫不動搖堅持、與時俱進完善人民代表大會制度，在關係中共黨和國家前途命運的重大問題上，始終做到頭腦清醒、旗幟鮮明。「我們需要借鑒國外政治文明有益成果，但絕不能放棄中國政治制度的根本，堅決反對、抵制和防止西方所謂『憲政』、多黨競選、三權鼎立、兩院制、司法獨立的侵蝕影響。」

他還表示，三要發揮人民代表大會制度作為實現中國「全過程人民民主」的重要制度載體作用，保證人民依法享有廣泛民主權利，用制度體系保證人民當家作主。四要全面提升人大工作質量和水平。五要按照「四個機關」的定位和要求，以中共黨的政治建設為統領，全面加強人大及其常委會自身建設。六要加強對「中國特色社會主義民主」、對人民代表大會制度的理論研究和宣傳闡釋，講好「中國民主故事」。