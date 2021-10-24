北京爆麻將群聚 2病例釀5人確診

兩個多月前的江蘇揚州麻將疫情傳播鏈還記憶猶新，如今北京又爆出打牌群聚感染事件。示意圖／界面新聞

兩個多月前江蘇揚州疫情 的「麻將傳播鏈」還記憶猶新，如今隨中國新一輪本土疫情爆發，北京 市也出現「打牌群聚」。據北京市衛健委通報，10月16日，有2人從中風險地區旅遊返京後，不但沒有主動通報，還邀請朋友打麻將，造成截至24日已共5人確診，2人均遭到公安 刑事立案偵查。

近日中國本土疫情嚴峻，北京市24日下午召開記者會，通報10月23日12時至24日15時，北京市新增5例京外關聯本地新冠肺炎確診病例，和1例京外關聯本地新冠肺炎無症狀感染者。

北京市疾控中心副主任龐星火還證實，經過基因組測序結果顯示，該起疫情病毒為Delta變異株，與近期內蒙古、甘肅等地報告病例的病毒高度同源，屬於同一傳播鏈。在此之下，北京已暫停跨省旅遊活動，要求正在旅遊途中的團隊加強防疫管理，同時非必要「不進京不返京」。

北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏還在記者會上，通報3起疫情期間違反規範的典型。第1起，居住在昌平區的確診病例陳某林、劉某敏，16日到內蒙古旅遊後，返京出現咽痛、發熱等症狀，但仍「外出就餐、邀請多人到居所打麻將」。

到了19日中國多地疫情爆發，2人旅遊地也升級為中風險區後，他們還未向社區通報，而是自行購買藥物處理，截至目前，一同打麻將的人員中已5人確診，北京公安機關已對2人刑事立案偵查。

潘緒宏通報的第2起案例，為販售給第1起案例中2人藥物時，未依照規定要求2人掃描「健康寶」的藥房相關負責人；第3起案例，則是22日昌平區在疫情管制期間，有2人違反規定擅自離開封控區，也遭到公安立案調查。

潘緒宏還通報，根據防控要求，有一例及以上本土新冠病毒感染者的縣（市、區、旗）及14天內有該縣旅居史的人員，嚴格限制進（返）京；有一例及以上本土新冠病毒感染者所在地級市（直轄市、副省級城市的縣、市、區）其他縣人員，非必要不進（返）京；確需進京的，須持「北京健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明，抵京後進行14天健康監測。對其他口岸入境進京人員，須在入境口岸所在地隔離觀察滿21天。