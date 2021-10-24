我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京一大學實驗室爆燃 2死9傷濃煙沖天

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

北京爆麻將群聚 2病例釀5人確診

記者陳政錄／即時報導
兩個多月前的江蘇揚州麻將疫情傳播鏈還記憶猶新，如今北京又爆出打牌群聚感染事件。示意圖／界面新聞
兩個多月前的江蘇揚州麻將疫情傳播鏈還記憶猶新，如今北京又爆出打牌群聚感染事件。示意圖／界面新聞

兩個多月前江蘇揚州疫情的「麻將傳播鏈」還記憶猶新，如今隨中國新一輪本土疫情爆發，北京市也出現「打牌群聚」。據北京市衛健委通報，10月16日，有2人從中風險地區旅遊返京後，不但沒有主動通報，還邀請朋友打麻將，造成截至24日已共5人確診，2人均遭到公安刑事立案偵查。

近日中國本土疫情嚴峻，北京市24日下午召開記者會，通報10月23日12時至24日15時，北京市新增5例京外關聯本地新冠肺炎確診病例，和1例京外關聯本地新冠肺炎無症狀感染者。

北京市疾控中心副主任龐星火還證實，經過基因組測序結果顯示，該起疫情病毒為Delta變異株，與近期內蒙古、甘肅等地報告病例的病毒高度同源，屬於同一傳播鏈。在此之下，北京已暫停跨省旅遊活動，要求正在旅遊途中的團隊加強防疫管理，同時非必要「不進京不返京」。

北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏還在記者會上，通報3起疫情期間違反規範的典型。第1起，居住在昌平區的確診病例陳某林、劉某敏，16日到內蒙古旅遊後，返京出現咽痛、發熱等症狀，但仍「外出就餐、邀請多人到居所打麻將」。

到了19日中國多地疫情爆發，2人旅遊地也升級為中風險區後，他們還未向社區通報，而是自行購買藥物處理，截至目前，一同打麻將的人員中已5人確診，北京公安機關已對2人刑事立案偵查。

潘緒宏通報的第2起案例，為販售給第1起案例中2人藥物時，未依照規定要求2人掃描「健康寶」的藥房相關負責人；第3起案例，則是22日昌平區在疫情管制期間，有2人違反規定擅自離開封控區，也遭到公安立案調查。

潘緒宏還通報，根據防控要求，有一例及以上本土新冠病毒感染者的縣（市、區、旗）及14天內有該縣旅居史的人員，嚴格限制進（返）京；有一例及以上本土新冠病毒感染者所在地級市（直轄市、副省級城市的縣、市、區）其他縣人員，非必要不進（返）京；確需進京的，須持「北京健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明，抵京後進行14天健康監測。對其他口岸入境進京人員，須在入境口岸所在地隔離觀察滿21天。

北京 疫情 公安

上一則

李雲迪染黃…政協委員身分沒了 相框被扔垃圾桶

下一則

大連住宅爆炸2死7傷 遼寧省4天2起氣爆

延伸閱讀

北京施壓 習近平討論會 德國孔子學院取消

北京施壓 習近平討論會 德國孔子學院取消
中國推戰略重組 打造世界級稀土巨擘

中國推戰略重組 打造世界級稀土巨擘
新冠疫情擴散11省 中宣布：北京等5省市暫停跨省旅遊

新冠疫情擴散11省 中宣布：北京等5省市暫停跨省旅遊
旅行團播疫 7天11省113人確診 北京排查重點地區人員

旅行團播疫 7天11省113人確診 北京排查重點地區人員

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
環球時報總編輯胡錫進形容，李雲迪過去幾天的遭遇，彷彿是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。(Getty Images)

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

2021-10-23 10:32
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00

超人氣

更多 >
北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫

北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫
台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」
1句「中年婦女」記恨至今 前艷星罵李雲迪：善惡終有報

1句「中年婦女」記恨至今 前艷星罵李雲迪：善惡終有報
「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償