中國頒「雙碳」工作意見 非化石能源比重須達8成

列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（新華社）

為達成中共 總書記習近平提出，2030年二氧化碳排放量達到峰值、2060年碳中和的「雙碳」目標，中國國務院 24日公告最新版本的工作意見，明定到2025年，二氧化碳排放要較2020年下降18%，等到了2030和2060年，非化石能源消費比重要分別達到25%和80%以上。

據新華社報導，中共中央、國務院「關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見」，共分為總體要求、主要目標、推進經濟社會發展全面綠色轉型、深度調整產業結構四大章節。該意見於10月24日由官媒新華社公開發布，但文內的標示日期為9月22日。

意見提出五方面的主要目標，包括構建綠色低碳循環發展經濟體系、提升能源利用效率、提高非化石能源消費比重、降低二氧化碳排放水平，以及提升生態系統碳匯能力等。

在此之下，意見要求，到2025年，中國單位國內生產總值能耗，要比2020年下降13.5%；單位國內生產總值二氧化碳排放，比2020年下降18%；非化石能源消費比重達到20%左右；森林覆蓋率達到24.1%，森林蓄積量達到180億立方公尺。

到2030年，意見要求，中國單位國內生產總值二氧化碳排放，比2005年下降65%以上；非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上；森林覆蓋率達到25%左右，森林蓄積量達到190億立方公尺。

到2060年，意見指出，中國非化石能源消費比重要達到80%以上，「碳中和目標順利實現，生態文明建設取得豐碩成果，開創人與自然和諧共生新境界。」

在推動綠色轉型、調整產業結構上，意見指出，要持續優化重大基礎設施，在區域發展上強化綠色低碳要求，把綠色低碳發展納入國民教育體系，加快推動農業綠色發展，制定能源、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、交通、建築等行業和領域碳達峰實施方案。

另一方面，要堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展，譬如對新建、擴建鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等高耗能高排放項目嚴格落實產能等量或減量置換，推出煤電、石化、煤化工等產能控制政策等。