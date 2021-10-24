我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京一大學實驗室爆燃 2死9傷濃煙沖天

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

中國頒「雙碳」工作意見 非化石能源比重須達8成

記者陳政錄／即時報導
列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（新華社）
列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（新華社）

為達成中共總書記習近平提出，2030年二氧化碳排放量達到峰值、2060年碳中和的「雙碳」目標，中國國務院24日公告最新版本的工作意見，明定到2025年，二氧化碳排放要較2020年下降18%，等到了2030和2060年，非化石能源消費比重要分別達到25%和80%以上。

據新華社報導，中共中央、國務院「關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見」，共分為總體要求、主要目標、推進經濟社會發展全面綠色轉型、深度調整產業結構四大章節。該意見於10月24日由官媒新華社公開發布，但文內的標示日期為9月22日。

意見提出五方面的主要目標，包括構建綠色低碳循環發展經濟體系、提升能源利用效率、提高非化石能源消費比重、降低二氧化碳排放水平，以及提升生態系統碳匯能力等。

在此之下，意見要求，到2025年，中國單位國內生產總值能耗，要比2020年下降13.5%；單位國內生產總值二氧化碳排放，比2020年下降18%；非化石能源消費比重達到20%左右；森林覆蓋率達到24.1%，森林蓄積量達到180億立方公尺。

到2030年，意見要求，中國單位國內生產總值二氧化碳排放，比2005年下降65%以上；非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上；森林覆蓋率達到25%左右，森林蓄積量達到190億立方公尺。

到2060年，意見指出，中國非化石能源消費比重要達到80%以上，「碳中和目標順利實現，生態文明建設取得豐碩成果，開創人與自然和諧共生新境界。」

在推動綠色轉型、調整產業結構上，意見指出，要持續優化重大基礎設施，在區域發展上強化綠色低碳要求，把綠色低碳發展納入國民教育體系，加快推動農業綠色發展，制定能源、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、交通、建築等行業和領域碳達峰實施方案。

另一方面，要堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展，譬如對新建、擴建鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等高耗能高排放項目嚴格落實產能等量或減量置換，推出煤電、石化、煤化工等產能控制政策等。

中國 國務院 中共

上一則

真的「媛媛」不絕！推銷媛賣車也賣肉 嬌喊「爸爸」

下一則

李雲迪染黃…政協委員身分沒了 相框被扔垃圾桶

延伸閱讀

城市傳真╱訪科羅拉多恐龍公園 尋史前足跡

城市傳真╱訪科羅拉多恐龍公園 尋史前足跡
南韓提高綠能目標 拚2030年之前減碳40%

南韓提高綠能目標 拚2030年之前減碳40%
書法家江廣富「龍的傳人」宣傳片 登時報廣場

書法家江廣富「龍的傳人」宣傳片 登時報廣場
中國預告制定「碳標準」 擴大能耗限額覆蓋範圍

中國預告制定「碳標準」 擴大能耗限額覆蓋範圍

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
環球時報總編輯胡錫進形容，李雲迪過去幾天的遭遇，彷彿是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。(Getty Images)

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

2021-10-23 10:32
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00

超人氣

更多 >
北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫

北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫
台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」
1句「中年婦女」記恨至今 前艷星罵李雲迪：善惡終有報

1句「中年婦女」記恨至今 前艷星罵李雲迪：善惡終有報
「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償