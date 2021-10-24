我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

中國公務員考試搶破頭 1.5萬人爭去西藏當郵局主任

記者羅印冲／即時報導
去年8月，在山西太原，參加公務員考試的考生陸續進入考場。（中新社）
去年8月，在山西太原，參加公務員考試的考生陸續進入考場。（中新社）

中國2022年度公務員考試報名將於今日傍晚6時截止。截至目前，本次報考階段的熱門職位競爭程度已近「萬中挑一」，但卻也有一些職位尚無人透過報名資格審查。

綜合中新社和香港01等報導，本次中國公務員考試共有75個部門、23個直屬機構參加，計劃招錄3.12萬人。此前因報名熱度高一度登上熱搜榜的西藏阿里地區郵政管理局「一級主任科員及以下」一職，已吸引了1.5萬餘人報名。該職位已有9890人通過報名資格審查，5454人等待資格審查。

根據職位描述，該職位的工作地點位於艱苦邊遠地區，工作、落戶地點都在西藏阿里地區噶爾縣。根據資料，噶爾縣全縣平均海拔4373公尺，總人口（含駐軍部隊、地區機關企事業單位）4.2萬餘人，全年平均氣溫在0.5℃。

中國稅務系統仍是今年報考大戶，稅務系統的一些職位過審人數超2000人。以中國國稅四川省得榮縣稅務局「一級行政執法員（二）」一職為例，該職位計劃招錄1人，目前已過審3053人。

不過也有1000餘個職位的報考人數較少，更有212個職位的過審人數為零。以過審人數為零的深圳灣海關緝私分局「一級警長及以下」一職為例，該職位要求考生有多項資歷，包括最低有兩年基層工作經驗，且身分需為大學生村官、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、「三支一扶」計劃、大學生志願服務西部計劃、在軍隊服役5年（含）以上的大學畢業生退役士兵之一，又要求擁有法學相關專業等。

華圖教育研究院專家鄭文照分析，「報名人數較多的職位往往限制條件少、報考門檻低。總體來看，本次中國國考計劃招錄規模超過3萬人，較上年度增長明顯。報名自啟動以來，考生報名熱度就顯現出來，報名人數較上年同期有所增加，預計本次報名將成為近幾年熱度較高的一年」。

中國 工作 教育

上一則

李雲迪染黃…政委身分沒了 相框被扔垃圾桶

延伸閱讀

封面故事／魷魚遊戲描述社會剝削 移工悲歌觀眾熱議

封面故事／魷魚遊戲描述社會剝削 移工悲歌觀眾熱議
大氣河流抵達 南加25日可望下雨 仍難解旱

大氣河流抵達 南加25日可望下雨 仍難解旱

灣區多地 接獲山洪暴發預警

灣區多地 接獲山洪暴發預警
每周一書／《吃佛》 從一座城市窺見藏族的劫難與求生

每周一書／《吃佛》 從一座城市窺見藏族的劫難與求生

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
環球時報總編輯胡錫進形容，李雲迪過去幾天的遭遇，彷彿是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。(Getty Images)

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

2021-10-23 10:32

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」