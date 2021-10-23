莆田命案嫌犯前妻遭監視居住 中國網路群情激憤

中國福建莆田市最近發生一起兇殺案，莆田秀嶼區平海鎮上林村有2名村民死亡、3名村民受傷，命案據了解與土地糾紛有關。（圖／取自新浪微博）

備受中國 社會關注的福建莆田持刀殺人案，嫌犯歐金中18日拒捕自殺後，他的前妻被控涉嫌包庇罪，當天即遭警方採取監視居住的強制措施。消息傳出後，今天在微博 引發網友群情激憤。

歐金中是福建省莆田市上林村的農民，當地警方通報，10日下午，他因建房用地糾紛，持刀對被害人一家故意傷害，造成2死3傷，年紀最小的傷者僅9歲，隨後逃亡。

18日下午3時許，歐金中在上林村附近一個山洞拒捕並「畏罪自殺」，經送醫院搶救無效死亡。

綜合中國媒體此前報導，命案發生前，歐金中居住的雨棚因颱風倒塌，雨棚殘片掉入死者家中，雙方因此發生爭執。

這起命案發生後，曝露出來的內情反而引發中國社會對這名殺人嫌犯一面倒同情。

據報導，2017年，歐金中向當地政府申請了危房翻蓋，房屋新建手續批出後，歐金中將舊房拆除，欲在原有土地上建新房。

命案死者是歐金中鄰居，曾多次聯合附近居民阻撓歐金中建房，導致歐金中一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住6年。

命案發生前多年，歐金中曾向村委、各級政府、媒體反映相關情況，但建房受阻問題始終未得到妥善解決。家屬還反映，村幹部曾在歐金中求助時，向其索要財物。

歐金中18日拒捕死亡後，網路輿論仍要求徹查真相。央視網此前也發表評論，指有關方面應該調查是否存在基層幹部不作為的情況。

但真相未明前，微信公眾號「陸火Media」今天上傳一張「指定居所監視居住通知書」，並指歐金中死亡當天，其前妻被仙游縣公安 局採取強制措施。通知書顯示，因涉嫌包庇罪，歐金中前妻被警方指定居所監視居住。

文章引述知情人士透露，歐金中與前妻離婚不離家。歐金中藏匿期間，其前妻曾為他提供食物。

據天目新聞報導，對於歐金中前妻是否涉嫌包庇罪，仙遊縣公安局電話一直無人接聽，莆田市公安局工作人員則稱對於此事並未聽說且不知情。

報導引述浙江靖霖律師事務所刑事律師黃洪連指出，根據刑法和相關司法解釋的規定，如果明知是犯罪的人，為了幫他逃避追究刑事責任，向司法機關作虛假陳述或者虛假證明，用以證明犯罪的人沒有實施犯罪行為的，構成包庇罪。

他指出，由於歐金中生前是故意殺人案的嫌犯，可能被判處無期徒刑以上刑罰，對這樣的人窩藏、包庇的，屬於情節嚴重，最高可判處10年有期徒刑。

報導出爐後，引發網友群情激憤，在微博相關新聞討論串留言痛批當地警方死無對證後，還要趕盡殺絕，「他們也不怕人死了唯一害怕的就是人活著」；「人都死了，官員也安心了，還要把別人逼成什麼樣」；許多網友質疑「村霸惡匪又想栽贓嫁禍」。

「網傳歐某中妻子涉嫌包庇罪」至截稿已有超過1.2億人閱讀，但疑似遭網管啟動維穩，沒有進入微博熱搜榜。