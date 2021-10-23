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網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

記者林則宏／即時報導
環球時報總編輯胡錫進形容，李雲迪過去幾天的遭遇，彷彿是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。(Getty Images)
環球時報總編輯胡錫進形容，李雲迪過去幾天的遭遇，彷彿是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。(Getty Images)

中國知名鋼琴家李雲迪嫖娼被抓後，就面臨著來自各界排山倒海般的撻伐，不少人甚至趁機爆料李雲迪各種私生活傳聞。對此，環球時報總編輯胡錫進形容，後來的情況，李雲迪像是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。他並質疑，中國社會的反應似乎已經過當了。

胡錫進23日在其個人微博發文表示，李雲迪嫖娼被抓是他自食其果。「他是明星，其動向告知公眾順理成章；這麼大的一個瓜網上議論紛紛，口誅筆伐，互聯網的輿論生態如此；行業協會第一時間表態：鑒於李雲迪違法背德對其進行從業抵制，這是正確的反應…… 」

胡錫進說，但把事情加在一起，他又覺得哪個地方有點不合適。李雲迪因嫖娼受到行政拘留處罰，有些人批評他，對他的「失足」表達可惜，還有很多人朝他吐唾沫，有些媒體話說得很重，「上綱上線」的仿佛他犯了重罪，相關的行業與他「畫清界限」也在第一時間趕到。

文章指出，「於是互聯網上又有人反過來問：這是不是有點過了？」

胡錫進表示， 李雲迪無疑做錯了，而且違法了。他是明星，連帶付出名利場上的額外代價也是必然的。明星不自律，就需承受人越紅跌得越重的風險。

但胡錫進稱，「李雲迪畢竟不是吳亦凡，其違法行為對社會的危害是相對較輕的。每個人都有直抒胸臆對他進行斥責的權利，與此同時，所有反應疊加在一起，應該展現的是社會對他處理與法律和道德相適配的恰當感。 」

文章最後表示，「我們的社會需要方向明確、規則清楚、底線堅決，同時內部空間充足，除了正確和正義，嚴肅和嚴厲，還要有善意和耐心，鼓勵治病救人。我希望互聯網能夠彰顯懲惡揚善的愛憎分明，也要展現道義的豐富性，避免在任何方向上過猶不及。」

李雲迪 中國 吳亦凡

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