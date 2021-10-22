中國全面封殺李雲迪 恐終生禁演

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

被稱為「鋼琴王子」的李雲迪 涉嫌嫖娼被捕，一日之內，被中國 官方與民間全面封殺。中國音樂家協會和演出行業協會立即與其切割，多家代言品牌紛紛抽掉宣傳內容，曾參與的綜藝節目則被全網下架。北京律師稱，他可能終身都不能從事演藝事業。

中國中央官媒這兩天是鋪天蓋地痛批李雲迪，央視評論稱，這再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘：遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活。

中國演出行業協會22日公告評議稱，李雲迪法律觀念淡漠、道德自律缺失，其行為違反法律法規，違背社會公德，造成惡劣影響。決定對李雲迪的違法行為進行道德申斥，並根據中國「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，要求會員單位對其進行「從業抵制」。換句話說，李雲迪已經被中國全面封殺。

中國音樂家協會在21日深夜聲明表示，李雲迪產生極其惡劣社會影響，決定取消李雲迪的會員資格。

今年39歲的李雲迪參加的芒果TV「披荊斬棘的哥哥」前7期以及「哥哥的少年時代」前兩期節目全部被下架。連李雲迪在自己微博發布該節目的宣傳亦被刪除。

廣州市文廣旅局22日也發布消息，廣州市已終止李雲迪廣州城市形象代言人資格。

在廣告代言部分，李雲迪代言的長城汽車 及廣汽豐田旗下汽車品牌，兩家汽車22日已經抽掉李雲迪的代言宣傳照。據悉，曾與李雲迪合作的還有勞力士、東風日產、三星、卡薩帝、櫥櫃品牌皮阿諾等，都不再刊登與其相關內容。

不僅失掉代言，李雲迪還可能被演藝公司追究違約責任，央視引述律師常莎表示，嫖娼事件將使李雲迪無法再上綜藝節目，面臨合同違約，要賠付違約金。律師范辰表示：「有可能他終身都不能從事演藝行業，也有可能經歷幾年的禁演期限。」

網友稱他嫖娼行為代價太大，不僅商業價值歸零，形象崩落更是無法估計，「辛辛苦苦30年，一夜回到解放前」！還有網友稱，李雲迪被警方逮捕後很快就認罪，因為被警方扣到他實名制的支付寶轉帳給那名陳姓女子的交易方式，一次約人民幣1萬元（約1564美元），網友吐槽實在「太大膽」。

另據「網易娛樂」報導，李雲迪已不是第一次嫖娼被抓，早在今年上半年就因為同樣原因被抓，當時並未流傳開來。知情人士還透露，李雲迪早年在德國漢諾瓦音樂、戲劇與媒體學院留學期間，感情生活「十分豐富」，風評不好。