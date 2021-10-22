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中國商務部預估 今年外商投資將超過1600億美元

記者林則宏／即時報導
中國商務部22日上午舉行「利用外資發展規畫及穩外資工作專題新聞發布會」。（取自中國商務部網站）
中國商務部22日上午舉行「利用外資發展規畫及穩外資工作專題新聞發布會」。（取自中國商務部網站）

新冠肺炎疫情、中美關係緊張，似乎未影響外商投資中國的信心。中國商務部外資司長宗長青表示，今年前三季，中國實際使用外資（不含銀行、證券、保險領域）達到1,292.6億美元，較去年同期增長25.2%，為近十年來首次出現兩位數增長。

宗長青預期，今年全年中國吸收外資規模將突破人民幣1兆元，按美元計可望超過1,600億美元，實現「穩外資」目標。

中國商務部22日發布《「十四五」利用外資發展規畫》並舉行「利用外資發展規畫及穩外資工作專題新聞發布會」。宗長青表示，這份《規畫》明確中國今後五年利用外資的五項基本原則：一、堅持高水平對外開放；二、堅持「穩總量優結構」；三、堅持服務「穩鏈」（指供應鏈）、「固鏈」；四、堅持優化營商環境；五、堅持統籌發展和安全。

宗長青說，《規畫》提出中國「十四五」時期利用外資發展的目標是：利用外資規模位居世界前列，利用外資大國地位穩固，利用外資結構持續優化，與對外投資、對外貿易、促進消費的聯動作用進一步加強。

2035年遠景目標是：中國吸引外商投資的綜合競爭優勢更加明顯，成為跨國投資主要目的地，打造東亞地區的創新和高端製造中心，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。

宗長青表示， 儘管今年以來，中國吸收外資實現了較快增長，但「穩外資」的外部環境依然複雜嚴峻。主要有兩大不確定因素：

一、全球疫情仍在持續演變。招商引資跨境活動不便，既難「走出去」，也難「請進來」，線上招商成效有限，一些外資項目落地和建設進度放緩；

二、受疫情及個別國家「脫鉤」、「築牆」等非經濟因素影響，全球產業鏈、供應鏈正在深度重塑，跨國投資呈現近岸化、本土化、區域化等趨勢，而且各國引資競爭更加激烈。此外，中國土地、資源等要素供需關係趨緊，成本不斷增加，傳統比較優勢弱化。

但他強調，中國並沒有出現外資撤離的趨勢。宗長青說，中國的市場是開放的，外資企業每年有進有出屬正常的市場行為。

他指出，今年前三季，中國全國新設立外商投資企業3.6萬家，年比增長36.5%，這是除2018年外近20年同期增長最高。商務部近期的問卷調查也顯示，3,000多家重點外資企業中，99%的企業無項目減資或撤資計劃。

宗長青表示，中國擁有14億人口、逾4億中產階級，超大規模市場的吸引力不斷增強。據調查，90%以上的外資企業主要面向中國市場，「在中國、為中國」。

中國 投資 疫情

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