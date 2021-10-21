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中國恒大危機暫解除 傳匯出8350萬美元債利息

編譯劉忠勇／綜合外電
中國恒大。（路透）
中國恒大。（路透）

中國恒大集團9月未能按期支付美元債利息，不過，據中國境內媒體報導，其中一筆利息的寬限日即將到期之際，該公司已匯出兌付資金，再度將恒大從倒債的懸崖邊緣拉回。

證券時報網站未說明消息來源報導，中國恒大已於10月21日將一筆9月23日到期的公開市場美元債利息8350萬美元匯入受託人花旗銀行賬戶，並將於10月23日寬限期到期前支付給債券持有人。在香港交易的大陸地產股聞聲上漲，中國恒大股價也大漲5%。

雖然中國恒大近期房屋銷售額銳減，且和合生創展的資產出售協議終止，但償付債券利息的消息料有助於提振市場信心。本周路透也報導，恆大地產支付了境內人民幣債券「20恆大05」約人民幣1.2億元的利息。

HG Research 創始人兼執行長Hans Goetti在彭博博電視受訪時說，這對外國債券持有人來說是個好消息，並表明當局希望避免該問題擴散。他說， 支付利息「在很大程度上緩解了這些疑慮，北京當局似乎「在幕後主事，以確保危機不致波及更廣泛的經濟以及中國以外」。

他說： 「這發出了一個信號，即中國無意任由問題惡化，尤其是在這種情況下對外國持有人而言。我認為這是個好消息。」

United First Partners駐新加坡的亞洲研究主管Justin Tang則說：「兌付一期債券並不能解決公司的問題，」「現在公司是一根蠟燭兩頭燒，收入下滑的同時還要找錢還債。如果不重組或者引入白衣騎士」，很難走出困境。

中國 恒大集團 債券

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