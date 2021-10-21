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李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

噓！星聞 綜合報導
李雲迪。(取材自微博)
李雲迪。(取材自微博)

揚名國際的中國鋼琴王子李雲迪21日傳出涉黃被抓，晚間北京朝陽公安分局證實傳聞，稱查獲李雲迪嫖娼，目前與賣淫的陳姓女子一同被依法行政拘留。而消息公開後，有網友表示早在幾天前就已經知道李雲迪事件，並且還原他被捕的經過。

爆料網友透露在北京三里屯附近有一個小區暗藏賣淫據點，賣淫的女子被警方找上門時，對自己的行為供認不諱，警方透過女子的手機聯絡人抓嫖客，其中就包括李雲迪的聯絡方式，並從中掌握好他的行程，了解到當天李雲迪已經和該女約好，等到搭乘的班機抵達北京後立刻拘捕。

網友更進一步爆料，李雲迪被帶走後很快就認了，而他和女子之間的交易方式是透過支付寶轉帳，一次人民幣1萬元(約1564美元)，爆料網友吐槽：「居然敢用這種實名的方式！」同時透露還有一個「最最最根本的證據」，網友猜測可能是聊天紀錄或是交易紀錄，又或者是影片，不過爆料者並未說明是什麼。

另外根據《網易娛樂》報導，有知情人士透露，李雲迪並非第一次因為嫖娼被捕，早在今年上半年就疑似因為同樣的原因被抓過一次，只是當時並未流傳開來，甚至知情者還說，李在留學期間感情經歷非常豐富，在留學生中的口碑不太好，不過此說法沒有獲得證實。

李雲迪 北京 公安

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