李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

李雲迪。(新華社)

北京 朝陽公安分局今天在官方微博公布，39歲男性「李某迪」因嫖娼被行政拘留。多家媒體報導這名男子就是中國知名鋼琴家李雲迪，有官媒評論「琴鍵彈錯了可以重來，人生道路可得認准黑白」。

李雲迪出演的芒果TV「披荊斬棘的哥哥」前七期節目目前已全部下架，只能從第八期開始觀看。中國音樂家協會也發布聲明，取消李雲迪會員資格。

黃海波。(中新社)

此前，演員黃海波、導演 王全安均曾因嫖娼被拘留。澎湃新聞報導，自嫖娼風波以來，黃海波的社交帳號未分享過其接戲、演戲等內容，雖然仍在抖音和快手帳號發布一些關於表演技巧的視頻，但數年來黃海波已沒有參演新的電視劇或電影 。

導演王全安在「嫖娼風波」後曾作為評委出席柏林電影節，雖有接拍新片的傳聞，但其後數年王全安沒有新的電影作品上映。

黃海波2014年因賣淫嫖娼被北京警方抓獲，後被依法行政拘留15天。5月30日，北京警方依照相關規定，決定對黃海波等人收容教育6個月。

黃海波後來公開道歉，表示，自己「做出了錯誤的示範，愧對於觀眾朋友們的喜愛支持」，並稱「未來，我將會用很長一段時間來反思和沉澱自己，並用實際行動回饋社會」。

王全安。(中新社)

此外，曾執導「白鹿原」的中國著名導演王全安在2014年曾因嫖娼被北京警方行政拘留。警方進一步工作還查明，王全安連續三次嫖娼，其中一次還同時與兩名女子進行賣淫。

王全安被抓後，還曾出任柏林電影節評委。2017年2月9日，第67屆柏林電影節開幕，王全安以評審團成員的身分出席發布會。不過，近年中國媒體上近幾年鮮有關於王全安新電影作品的報導。