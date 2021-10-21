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球員挺西藏批習近平 騰訊體育停播塞爾蒂克賽事

球員挺西藏批習近平 騰訊體育停播塞爾蒂克賽事

中央社上海21日電
NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特在推特發文，稱中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」。騰訊體育已暫停轉播塞爾蒂克賽事。(美聯社)
NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特在推特發文，稱中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」。騰訊體育已暫停轉播塞爾蒂克賽事。(美聯社)

NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特在推特發文，稱中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」。中國外交部稱其為求關注，謬論不值一駁。據報導，騰訊體育已暫停轉播塞爾蒂克賽事。

法新社報導，康特（Enes Kanter）於今天塞爾蒂克與紐約尼克之役並未上陣，但在場邊穿上印有支持西藏相關訴求的球鞋；此外，他也在推特（Twitter）寫道：「親愛的殘暴獨裁者習近平與中國政府，西藏屬於西藏人民！」

根據華盛頓郵報報導，在康特發表這一系列言論後，中國影音平台騰訊體育終止了今天塞爾蒂克與紐約尼克隊的比賽直播。

根據騰訊體育官網，這場比賽後續只提供文字紀錄，並沒有提供賽事集錦或回放觀看。騰訊體育原定轉播塞爾蒂克的下一場比賽，是在北京時間23日上午7時30分，對戰多倫多暴龍，然而目前官網的轉播資訊也改為圖文轉播而非影音直播。

針對康特的發言，中國外交部發言人汪文斌今天在外交部例行記者會表示，「企圖拿涉藏問題來博眼球、求關注，他的謬論不值一駁」，並再次強調，絕不接受對西藏發展進步的攻擊抹黑。

由於政治議題，NBA近年與中國的關係緊張。

2019年，時任休士頓火箭總經理莫雷（Daryl Morey）發推文支持香港反送中示威者，中國轉播單位之後停播NBA賽事。雖然電視台停播，諸如騰訊體育、咪咕視頻等網路影音平台仍持續轉播部分NBA賽事。

值得一提的是，除了暫停播出塞爾蒂克的賽事外，由於莫雷於去年11月轉任費城76人隊的籃球事務總裁，因此截至目前為止，76人的比賽同樣無法在騰訊體育的平台上收看。

中國 NBA 紐約

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