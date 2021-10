球員挺西藏批習近平 騰訊體育停播塞爾蒂克賽事

NBA 波士頓塞爾蒂克中鋒康特在推特發文,稱中國 國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」。中國外交部稱其為求關注,謬論不值一駁。據報導,騰訊體育已暫停轉播塞爾蒂克賽事。

法新社報導,康特(Enes Kanter)於今天塞爾蒂克與紐約 尼克之役並未上陣,但在場邊穿上印有支持西藏相關訴求的球鞋;此外,他也在推特(Twitter)寫道:「親愛的殘暴獨裁者習近平與中國政府,西藏屬於西藏人民!」

Dear Brutal Dictator XI JINPING and the Chinese Government



Tibet belongs to the Tibetan people!#FreeTibet pic.twitter.com/To4qWMXK56