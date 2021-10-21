中國鋼琴王子李雲迪涉嫖娼被拘留 網友沸騰

2016年3月23日，李雲迪在美國紐約卡內基音樂廳舉行獨奏音樂會。 (中新社)

北京 朝陽公安 分局今天在官方微博公布，39歲男性「李某迪」因嫖娼被行政拘留。多家媒體報導這名男子就是中國 知名鋼琴家李雲迪，有官媒評論「琴鍵彈錯了可以重來，人生道路可得認準黑白」。

隸屬於北市公安局朝陽分局的「平安北京朝陽」今天在微博公布，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某社區賣淫嫖娼。對此，警方依法展開調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲）；嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。

➤➤➤中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

北京市公安局的「平安北京」微博則刊出一張鋼琴琴鍵的照片，還留言：「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和畫清黑與白，這個絕對不可以錯。」

北京市公安局和朝陽分局的微博證實李雲迪嫖妓被抓的內容。（新浪微博）

人民日報旗下微信公眾號「俠客島」轉載警方通報並標註「俠客島評李雲迪嫖娼被拘」，評論是「琴鍵彈錯了可以重來，人生道路可得認準黑白」。

這項消息晚間令中國的社群平台沸騰，許多網友對此表示不可置信，認為像李雲迪這樣才貌兼具又有財力的音樂家，難以和嫖娼聯想在一起。有網友說，「第一反應是李雲迪被陷害了」、「但願不是」，也有人說「藝術生涯可以畫上句號了」。

李雲迪1982年出生，2000年在第14屆蕭邦國際鋼琴比賽中獲得金獎，創下最年輕獲獎者紀錄。隔年開始登上中國中央電視台春節聯歡晚會。2013年，李雲迪還當選為重慶市第4屆政協常務委員。