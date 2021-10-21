逾6成中國民眾對日印象不佳 居首原因為無真誠道歉反省

日本皇宮有許多民眾和觀光客參觀。圖／歐新社

中日民間關係不佳，一項民調顯示，中國 民眾對日本 印象「相對不好」或「不好」的受訪者比例達66.1%。中國外文局副局長兼總編輯高岸明指出，歷史、領土與安全等三大問題對中日關係深層的心理影響仍然突出。對日印象不好位居首位的是「日本對侵略中國的歷史沒有真誠地道歉和反省」，比例占了77.5%。

20日由中國外文局和日本言論NPO共同舉辦的第17屆北京 -東京論壇「中日關係輿論調查」結果以線上方式在北京與東京發布。

據環球時報報導，調查資料表明，63.2%的中國公眾受訪者與55.3%的日本公眾受訪者均表示，過去一年對對方國家印象未出現明顯變化。在中國受訪者當中，對日本持「很好」和「相對較好」印象的比例為32.1%；對日本印象「相對不好」或「不好」的受訪者比例則為66.1%。

高岸明指出，歷史、領土與安全等三大問題對中日關係深層的心理影響仍然突出。在中國受訪者對日印象不好的原因選擇上，居於首位的是「日本對侵略中國的歷史沒有真誠地道歉和反省」，比例為77.5%，較2020年上升3.4個百分點。46.9%的中國受訪者認為「兩國歷史問題幾乎沒有解決，這是中日關係決定性的大問題」。

造成中國公眾受訪者對日印象不佳的另一因素為「日本對釣魚島進行『國有化』引發兩國對立」，選擇這一選項的中國受訪者比例為58.7%，較2020年增加5.4個百分點。

62.4%的中國受訪者將領土爭端視為阻礙中日關係發展的最重要問題，較2020年增加7.2個百分點。61.3%的中國受訪者認為日本對中國構成軍事威脅；被問及為何感覺日本是威脅時，70.3%的中國受訪者認為日本與美國聯手在軍事上圍堵中國。

高岸明指出，中日關係的發展需要雙方共同維護，特別是日方應當處理好涉及歷史、領土、台灣等敏感問題，這些問題具有突發性和易爆性，如果管控不好，就能在短時間內使中日關係脫離原有軌道，同時惡化彼此的國民感情。

據報導，2021年中日關係輿論調查報告調查時間為2021年8月25日至2021年9月25日。