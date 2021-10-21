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歐洲議會挺台 國台辦：強烈不滿與堅決反對

特派記者賴錦宏／北京報導
圖為國台辦發言人馬曉光。(中新社資料照片)
圖為國台辦發言人馬曉光。(中新社資料照片)

歐洲議會通過「歐盟台灣政治關係與合作報告」，強調歐盟提升與台灣關係，中國國台辦發言人馬曉光表示，該報告違反中歐建交時歐方在台灣問題作出的公開承諾，陸方對此強烈不滿和堅決反對。

馬曉光指出，歐洲議會通過有關報告，嚴重違反「一個中國」原則，和中歐建交時歐方在台灣問題上作出的公開承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對此強烈不滿和堅決反對。

他表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。台灣問題是中國內政，不容任何外來幹涉。我們敦促歐盟有關機關以實際行動恪守一個中國原則，糾正錯誤，慎重妥善處理台灣問題」。

馬曉光還稱，民進黨當局勾連一些國家議員炮制各種涉台議案，企圖貼靠外部勢力進行「台獨」分裂活動，必遭失敗。

歐洲議會周四通過一項決議，歐盟必須深化與台灣的關係，並開始討論與其簽署投資協議。分析認為，此舉可能會激怒中國，目前2020年達成的「歐盟-中國投資協議」一直被擱置。

據路透社報導，位於法國斯特拉斯堡的歐洲議會以580票對26票的投票結果支持這項不具約束力的決議，要求歐盟的執行機構歐盟執委會「緊急開始對雙邊投資協定進行影響評估、公眾諮詢和範圍界定」。

議員們還要求將歐盟在台北的經貿辦事處更名為歐盟駐台灣辦事處，這實際上是提升了該辦事處的地位。目前，歐盟及其成員國與台灣之間都沒有正式的外交關係。

台灣 歐盟 中國

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