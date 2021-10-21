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吹氣30秒就能測新冠？北大團隊稱靈敏度達95%

記者陳政錄／綜合報導
北京大學教授的團隊，開發出透過呼氣就可以進行新冠肺炎核酸檢測的方式，此為示意圖。（取自澎湃新聞）
北京大學教授的團隊，開發出透過呼氣就可以進行新冠肺炎核酸檢測的方式，此為示意圖。（取自澎湃新聞）

新冠肺炎疫情爆發以來，病毒核酸檢測是防疫的重要手段，並有戳鼻孔、捅喉嚨等幾種方式，但據北京大學環境學院一研究團隊，近日於「呼吸研究雜誌」發表的論文聲稱，該團隊研發出一種只需在小袋子裡呼氣30秒，就可以在5到10分鐘內，獲得檢測結果的篩查方法，也已經申請了中國的國家發明專利。

據「科技日報」報導，該論文由北京大學環境學院教授要茂盛團隊，以及北京市朝陽區疾病預防與控制中心等團隊合作，這種「無創呼出氣揮發性有機物組合指紋篩查系統」，檢測中無需任何檢測試劑，被試者使用一次性呼吸袋，只要呼氣30秒便可完成樣品採集。

報導指稱，該篩查方式，最快能在5到10分鐘內顯示結果，檢測的特異性和靈敏度達到了95%以上。

北大教授要茂盛指出，由於能量消耗方式的變化，新冠感染者呼出氣體的化學成分會出現不同。他說，實驗表明，新冠患者和其他呼吸系統疾病患者呼出氣中丙醇水平，相比健康受試者顯著升高，而新冠患者呼出氣中丙酮水平，相比其他呼吸系統感染患者和健康受試者顯著降低。

他表示，團隊結合不同對照組分析，識別出了12種關鍵內源性VOCs（揮發性有機物）標誌物。這些標誌物就是篩查識別新冠感染者獨一無二的「指紋」，使其區別於健康人以及其他呼吸系統疾病的患者。

檢測 北京 疫情

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