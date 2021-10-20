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中國、台灣均申請加入CPTPP 新加坡表態支持中國

記者林則宏／綜合報導
中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）10月20日會見新加坡駐北京大使呂德耀。（取材自中國外交部網站）
中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）10月20日會見新加坡駐北京大使呂德耀。（取材自中國外交部網站）

中國9月16日正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣隨後也在9月22日宣布將申請加入CPTPP。針對兩岸先後表態加入CPTPP，將於明年接任CPTPP輪值主席國的新加坡，明確表態支持中國。

根據中國外交部官網消息，中國外交部亞洲司司長劉勁松20日會見新加坡駐北京大使呂德耀，呂德耀告訴劉勁松，新加坡明年將接任CPTPP主席國，「歡迎並支持中國加入該協定」。

中國外交部上周公布的新聞稿也指出，中國國家主席習近平15日與新加坡總理李顯龍通電話時，李顯龍就曾表示，新方歡迎並支持中國申請加入CPTPP。李顯龍稱，這將有利於地區繁榮發展。

參與CPTPP談判的11國代表，包括：日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞於2018年3月8日簽署該協定，協定於同年12月30日正式生效。

習近平是在2020年11月20日透過視訊出席APEC非正式領袖峰會時宣布，中國將積極考慮加入CPTPP。今年9月16日，中國商務部長王文濤正式向CPTPP保存方紐西蘭貿易與出口增長部長提交中國正式申請加入CPTPP的書面信函。

對於台灣隨後也宣布將申請加入CPTPP，中國外交部發言人趙立堅在9月23日例行記者會中表示，中國堅決反對「台灣地區」加入任何官方性質的協議和組織。

CPTPP今年輪值主席國為日本，對於行政院政務委員鄧振中日前表示，台灣申請加入CPTPP成功機率很高，日本台灣交流協會首席副代表星野光明近日卻明白表示，他覺得台灣「過於樂觀」，他認為台灣入會難度極高。

中國 台灣 新加坡

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