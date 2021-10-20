中國規定：網路新聞只能引自這1,358處 否則將受罰

中國規定，網路新聞只能引自1,358家國家網信辦發布的稿源單位。(報系資料照)

中國 國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）20日公布最新版「互聯網新聞信息稿源單位名單」，涵蓋1,358家稿源單位。國家網信辦新聞發言人強調，即日起，網路新聞資訊服務提供者轉載新聞資訊時，必須依據這份「名單」執行，對超範圍轉載的，將依法依規予以處罰。

根據中國於2017年6月1日起實施的「互聯網新聞信息服務管理規定」，未經許可或超越許可範圍開展互聯網新聞信息服務活動的，由國家和省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室依據職責責令停止相關服務活動，處人民幣1萬元（約1564美元）以上3萬元（約4692美元）以下罰款。

中國國家網信辦20日發布新聞稿稱，為適應網路傳播新形勢新變化新需求，進一步夯實網路傳播秩序管理基礎、豐富互聯網新聞信息供給，依據「互聯網新聞信息服務管理規定」，對2016版「互聯網新聞信息稿源單位名單」進行更新。

20日發布的最新版「互聯網新聞信息稿源單位名單」，涵蓋中國中央新聞網站、中央新聞單位、行業媒體、地方新聞網站、地方新聞單位和官方政務發布平台等共1,358家稿源單位。2016版「互聯網新聞信息稿源單位名單」同時作廢。

國家網信辦新聞發言人稱，國家網信辦「堅決關『後門』，嚴管違規自採、違規轉載等突出問題，從源頭擰緊信息傳播的『總開關』」。

新聞稿指出，此次稿源單位名單更新有三特點：

一、新增一批。將堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，管理規範、代表性強、影響廣泛的媒體、網站以及政務發布平台等按照「應進盡進」原則納入稿源名單；

二、核校一批。對2016版稿源單位名單中因機構改革、單位撤併等，導致名稱、網址、主管主辦單位等發生變更的稿源單位進行核校，確保相關信息準確無誤；

三、剔除一批。對2016版稿源單位名單中不再符合條件、日常表現不佳、缺乏影響力的單位，從名單中移除，切實維護名單的嚴肅性、公信力。

新聞稿還表示，與舊版相比，新版名單主要有五個顯著變化：

一、數量大幅擴容，總量是此前的近4倍；

二、領域多元拓展，新收錄一批理論網站和媒體、專業財經類網站和媒體、軍事類網站和媒體，及一批涉及經濟社會民生領域的行業媒體，覆蓋面更廣，內容更多元；

三、首次將公眾帳號和應用程式納入名單；

四、為鼓勵支持縣級融媒體中心發展，首次將具備條件的江蘇江陰市、浙江長興縣、福建龍溪縣等10家縣級融媒體中心納入名單；

五、大幅擴容政務發布平台，為各地各部門政策發布、權威發聲提供有力保障。

中國國家網信辦新聞發言人強調，下一步，將對稿源單位名單實行全程動態管理，推動稿源單位強化責任意識、「把關意識」，「確保網上始終正能量充沛、主旋律高昂」。