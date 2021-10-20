中疾控首席專家：中國已準備好針對新冠變異株的疫苗

中國 疾病預防控制中心首席專家邵一鳴表示，中國疫苗 接種率已經達到80%以上的水平，有能力地更好地控制住散發疫情 。他透露，中國已準備好針對新冠主要變異株的疫苗，一旦有需要，就可以快速推出。

對於甘肅、內蒙古等地爆發新一輪疫情，邵一鳴說：「從宏觀上看，散發疫情屬於該防控階段的一般狀況，尤其是在十一假期人員流動之後。去年在沒有疫苗時就能很快控制疫情波動，現在疫苗接種率已經達到80%以上的水平，大家不必過度擔心，要積極不要著急，要緊張不要恐慌。」

據第一財經報導，邵一鳴在博鰲亞洲經濟發展與安全論壇說：「目前中國仍處於外防輸入和內防反彈的常態化疫情防控階段，公共衛生防控策略和疫苗接種雙管齊下，並且都能執行到位。」

對於是否有必要接種針對Delta變異株的加強疫苗，邵一鳴說，目前的數據顯示，所有變異株的總體變異率不到1%，現有疫苗對Delta變異株仍然有效。 「但是我們已經準備了針對新冠病毒主要變異株的疫苗，一旦有需要，就可以快速推出。」

他說，目前無論是國外的mRNA疫苗還是中國的滅活疫苗，對於防止重症都非常有效。針對中國mRNA疫苗何時獲批，邵一鳴說：「疫苗的批准主要是看數據夠不夠。現在國內疫苗批准的速度還是很快的，只要數據夠了就能批准。」

近期一些國家和地區新冠感染人數正在下降，被問及這是否意味著病毒的傳染性和毒性開始減弱時，邵一鳴說，主要原因還是由於全球疫苗接種後建立起的免疫屏障。

他表示：「從既往病毒進化的規律來看，毒性的減弱可能需要一個大的時間尺度，短期內還要依靠靠公共衛生防疫措施和疫苗的接種」。