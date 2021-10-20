潘石屹：教培大客戶退租 雙減衝擊SOHO中國

SOHO中國董事長潘石屹。（中新社）

儘管隨著新冠疫情的緩和，SOHO中國 的出租率正在快速回升，但董事長潘石屹日前坦言，教育 「雙減」政策對SOHO中國造成了巨大的影響，因為教培（教育培訓）機構都在退租了。

時代財經報導，作為教育重地之一，北京 聚集著眾多教培巨頭，尤其是線上教育機構，更是紮堆在北京望京酒仙橋片區，其中有部分教培機構選擇將總部設立在SOHO中國旗下的望京SOHO，這也令望京SOHO成為了此次教培機構退租的重災區之一。

不過潘石屹在SOHO中國內部舉辦的租賃表彰大會中，並未因此而感到灰心，他還為員工打氣，表示「絕不能被眼前的困難嚇倒」，與此同時，潘石屹還線上向高科技企業拋出「橄欖枝」，表示SOHO中國的專案就是為這些高科技客戶專門打造的。

9月中旬，任職於猿輔導的彭莉莉拍下一張望京SOHO的照片，她在這裡辦公還不到半年，就得要告別，她指出猿輔導在一輪裁員後，退掉了位於望京SOHO T3的辦公室，員工被分派至公司旗下另外兩個不同的辦公地點。

猿輔導算得上是望京SOHO的教培大客戶，今年年初這家估值達到170億美元的教育科技「獨角獸」表示，員工規模已超過3萬人，在望京片區，猿輔導的租賃面積可與阿里、美團等互聯網大廠相匹敵。

猿輔導在望京共有三處辦公地點，除望京SOHO T3之外，還在利星行中心及首開廣場租有寫字樓。

8月，北京「雙減」細則公布，猿輔導退租的消息傳出，已有仲介開始對外推薦猿輔導所租賃的望京SOHO T3辦公區域，並表示部分樓層可以帶看。彭莉莉透露，猿輔導內部員工真正得知即將搬離是在8月末。

高力國際華北區域董事陸明指出，雖然「雙減」政策後湧現了教培機構密集退租現象，但實際上教培機構在市場中的占比並不大，整體退租面積亦不到10%，影響十分有限，教培機構退租對於望京SOHO而言只是暫時性的衝擊。