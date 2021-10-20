恒大公告終止出售恒大物業 合生回應不接受解約

中國恒大、恒大物業20日晚間同時在港交所發布公告，終止出售恒大物業 ，公司自10月21日上午九時正恢復買賣股份。恒大物業公告截圖

中國恒大 、恒大物業20日晚間同時在港交所發布公告，根據香港 收購及合併守則本可引發對恒大物業股份全面要約的交易並未進行，公司自10月21日上午九時正恢復買賣公司股份；而合生創展發布公告指出，不接受解除恒大物業出售協議，至今仍準備完成買賣。

中國恒大、恒大物業公告表示，公司此先前擬向合生創展旗下公司轉讓恒大物業51%的股權，對價港幣200.4億元，此次出售為公司解決流動性危機措施之一。

但是10月12日，公司從證券及期貨事務監察委員會以外的其他方所得的資訊，公司有理由相信受讓方未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，因此於13日行使權利解除╱終止該協議。。

值得一提的是，合生創展20日在公告中表示，10月13日在發出通知後，接獲中國恒大的通知，稱予以解除或終止該協議，合生創展不接受其所聲稱予以解除或終止該協定的任何實質內容，並已反駁中國恒大。

儘管合生創展準備根據該協定完成收購銷售股份，但是礙於中國恒大方面的通知，難以確定能否按照該協議完成收購。

合生創展在公告中提到，公司至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份，但恒大方面在訂立該協議後提出修改其中包括代價的付款條款，公司認為不可接受。

根據該協議，買方應將款項先行支付至目標公司的銀行帳戶，待結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款後再行將餘額支付給恒大。

買方不接受協議他方要求改為將款項先直接付給賣方，因為在買方未完成對目標公司進行盡職調查以結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款之前，此舉將難以確保目標公司收到賣方擔保人及其關聯方的應付款。

合生創展認為，公司現正為保障其與該協議相關的合法權益探討各種選擇。

需要指出的是，合生創展在公告中表示，倘若該協定一方違反該協議致使訂約方無法根據該協定落實完成，非違約方有權終止該協議。在終止後，違約方須向非違約方支付違約金港幣10億元(約1.3億美元)。

10月4日上午，在香港上市的中國恒大恒大物業及合生創展三家公司同時停牌，表示等待刊發相關公告。合生創展在公告中指出，公司即將刊發的公告涉及同意收購一家在香港上市的公司股份。

儘管當時雙方都未透露消息，但市場猜測或許與收購有關，截至停牌前，恒大物業總市值為港幣553.51億元。