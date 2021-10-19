字節跳動「撤城裁員」 各大直營中心最多砍70%

字節跳動被曝裁員，字節跳動對此回應表示裁員信息屬實。(美聯社)

中國互聯網行業增長數一數二的獨角獸字節跳動，被曝裁員 ，且各大直營中心「最高裁掉 70%、火線撤城」，包括十一黃金周後最先裁撤的河南洛陽直營中心、12日溫州成為浙江第一個撤城的區域、預計10月底金華商業團隊也將完成裁撤、江蘇徐州也在裁員瘦身。

有字節員工在脈脈、微博、知乎等職場App平台發布消息稱，「各大直營中心和呼叫都要裁30%-70%」。字節跳動回應表示，裁員信息屬實，是公司正常業務調整。

靠抖音 及海外版TikTok大火，全球月活躍用戶達到19億的字節跳動，也難逃經濟寒潮，被迫裁員？字節跳動回應，是商業化團隊撤城裁員。

被業務範圍調整的「本地直營中心」是字節跳動過去幾年在經濟較為發達省市設置的商業化機構，主要負責當地抖音、頭條等熱門字節系App的廣告銷售業務，面向當地的中小企業。

字節跳動在大陸華北、華東、華南區域共設有20多個直營中心。除了廣告銷售，直營中心同時也承擔字節商業化創新業務先行先試的職能。

從去年年底開始，字節跳動對商業化團隊進行系列的組織架構、業務範圍調整。用一句話來形容，「過去是跑馬圈地，要規模；現在是去肥增瘦，要降本提效。」

事實上，今年字節跳動裁員消息是一波又一波，8月「雙減政策」（減輕學生作業負擔和壓減學科類校外培訓機搆）下，字節跳動教育 業務就有過一輪裁員，當時還發布公告，「今天的離別是為了更好的未來」。

經濟觀察報報導，一位代理互聯網大廠商業化業務的代理商透露，今年遊戲和教育兩大塊廣告業務驟降，行業受影響太大，可能是導致字節跳動商業化裁員的原因之一。另外他還提到，商業化部門有一些新項目，一旦發現不賺錢，部門就會很危險，「很多互聯網公司都是這樣，一個項目推著推著就消失了。」

除了商業化部門，字節跳動其他部門也陸續傳出裁員消息。有知乎用戶昨日發文稱，他是字節跳動ohayoo的21屆應屆生員工，在技術研發部門，剛剛被裁。他還提及部門二、三十個應屆生都被裁了，補償N+1。

ohayoo是字節跳動的休閒遊戲平台，今年8月負責人徐培翔離職後業務重新劃分，人力曾大調整。

另一名就職於字節遊戲部門的知乎用戶則表示，他在十一後突然被約談，說試用期成績不達標，之後接到正式通知被裁，才剛入職3個月。微博上，還有字節跳動大眾消費業務員工也被裁員，他入職僅4個月。

市場人士分析， 外部監管環境趨嚴、互聯網人口紅利消失，互聯網一波波裁員也反映互聯網商業化的玩法也要與時俱進。