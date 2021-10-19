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中國民眾倡議動員學生看「長津湖」 官方踩剎車

中央社北京19日電
有中國民眾建議，官方應動員中小學生集體觀賞「長津湖」。 (中新社)
有中國民眾建議，官方應動員中小學生集體觀賞「長津湖」。 (中新社)

中國主旋律電影「長津湖」持續引發話題。日前有熱情中國民眾建議，官方應動員中小學生集體觀賞，但官方回覆相對冷靜，指「長」片有殘酷畫面且屬商業電影，動員觀賞不符政策。

人民網報導，四川省自貢市一名民眾10日透過人民網「領導留言板」，向中共自貢市委書記建議，「長」片是「非常具有教育意義」的電影，建議市委、市政府組織全市中小學校學生觀看。

根據報導，自貢市教育和體育局回覆，「長」片是一部「傳承紅色基因、賡續紅色血脈」，進行黨史學習教育、愛國主義教育的「優秀影視作品」。學生可「感受先烈們為後代留下的寶貴精神財富，感受精神洗禮，是一部「非常值得觀看的紅色影視作品」。

但回覆提到，「長」片中有大量激烈戰鬥場景、受傷、斷肢、死亡、大自然殘酷鏡頭的影片，是否符合未成年人觀看還有待評估。且「長」片屬商業電影，涉及收費問題，由教育部門和學校統一組織「不符合上級有關政策」。日後將適時向各校推薦「符合學生身心特點」的愛國主義教育影片。

在強力宣傳及愛國主義效應下，「長津湖」票房屢創新高，到18日已達人民幣49.44億元（新台幣約214億元），也屢屢引發話題及爭議。其中爭議在於中國參加韓戰造成大量傷亡的殘酷事實，以及參戰的正當性及必要性。

「長」片除在海外華人圈引發正反激烈爭鋒內，在中國國內也不乏質疑聲，但卻遭到中國官方壓制。其中，中國知名媒體人羅昌平日前將片中所描述、200名在戰場被凍死的「冰雕連」稱為「沙雕連」（沙雕意指愚蠢），並質疑參戰正當性，事後遭警方刑事拘留。

不久，暱稱「米路哲光影業」的中國影評透過抖音表示，當下的世界環境，小規模的摩擦難以避免。這種情況下，「長」片及抗戰影片頻繁出現，是否在向世界傳達著一種「不夠友好、不夠維穩」的意識形態？「是不是包含有威脅的意味呢」？但這段影片隨即被下架，帳號也被封閉。

中國 教育部 電影

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