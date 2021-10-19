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美核潛艇事故 解放軍：根本上應停止南海自由航行

中央社北京19日電
中國國防部發言人譚克非。（新浪微博照片）
中國國防部發言人譚克非。（新浪微博照片）

針對美國核潛艇日前在南海發生碰撞事故，中國國防部發言人譚克非19日聲稱，根源上，美方應停止對中國南海島礁鄰近海空域抵近偵察，停止在南海「搞所謂航行自由行動」。

譚克非並將此事與美英澳建立安全夥伴關係（AUKUS）及核潛艇合作連結。他宣稱，澳洲這一無核國家獲得製造核武器的核材料，將帶來巨大核擴散風險，破壞東南亞無核區建設，發生核事故的概率也會大幅上升，給地區和平安全帶來嚴峻挑戰。

譚克非聲稱，美軍長期以來「打著航行和飛越自由的旗號」，頻繁派遣航空母艦、戰略轟炸機、核潛艇等先進武器平台在南海「炫耀武力、興風作浪，嚴重威脅地區國家安全，加劇地區緊張局勢，這也是此次事件的根源所在、危害所在」。

譚克非說，中方認為，美方上述行為勢必影響南海海域的航行安全，引發南海沿岸國家的嚴重關切和不安，對地區和平穩定構成嚴重威脅和重大風險。從根源上說，美方應停止對中國南海島礁鄰近海空域抵近偵察和針對中國的軍力部署，停止在南海「搞所謂航行自由行動」。

他又說，美國軍方「刻意拖延和隱瞞了」事故詳情，發生碰撞事故後5天才發表「語焉不詳的簡短聲明」。這種「不負責任、遮遮掩掩的做法，缺乏透明度，極易引發誤解誤判」，中國及南海周邊國家不得不質疑事件的真相和美方意圖。

譚克非表示，中方要求美方認真對待各方關切，採取負責任態度，儘快對此次事件作出詳盡說明，給國際社會和地區國家一個滿意的交代。

中國 美國 東南亞

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