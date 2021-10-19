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北京豐台區確診病例密接者9人 社區已封控

特派記者賴錦宏／北京報導
北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作記者會上通告，豐台區有1確診病例，該病例密切接觸者有9人，已採取相關管控措施。（京報網）
北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作記者會上通告，豐台區有1確診病例，該病例密切接觸者有9人，已採取相關管控措施。（京報網）

19日下午，在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作記者會上，北京市政府發言人徐和建表示，10月19日0時至14時，北京新增1例京外關聯輸入本地新冠肺炎確診病例，目前無新增疑似病例和無症狀感染者。

北京市疾控中心副主任龐星火則表示，目前，已採取密接追蹤、封閉管控等疫情防控措施，相關流行病學調查、實驗室檢測等工作正有序展開。初步判斷確診病例密切接觸者9人，已採取相關管控措施，相關地區正逐級採取封控管控等措施。

龐星火表示，要繼續堅持非必須不出境、不去中高風險地區旅遊、出差。確診病例所在區人員非必要不出北京；確診病例所在街道和單位人員，原則上不允許出北京。如需出京，須持健康碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

北京豐台區副區長張婕表示，10月19日，該區自甘肅來京確診病例，為銀川市確診病例艾某某的密接者。豐台區已經對相關人員開展排查管控，初步排查密接9人，其中豐台區管控6人，核酸檢測均為陰性，其他3人已轉至河北省。

據悉，在豐台區恒富中街3號院、4號院，目前已封閉管理。現場已拉起警戒線，不准民眾靠近，有警察以及身穿白色防護服工作人員在現場工作。

北京 工作 檢測

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