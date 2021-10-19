禁令解除了？港媒：馬雲短暫留港 已轉飛西班牙度假

馬雲。（新華社資料照片）

近年來成為中國 市場關注焦點的阿里巴巴創辦人馬雲 ，本月初在香港 短暫停留後，已轉赴西班牙度假，此舉令外界相信，其「禁令」或已獲解除。

香港東週刊今天報導，深陷監管風暴漩渦的馬雲，本月初被發現身處香港，但16日凌晨，他在港搭機飛往西班牙，同行的還有多名富豪好友及科技界人士。

據報導，他們分乘兩架私人飛機，一前一後前往西班牙，而馬雲抵達西班牙後，又出現在一艘超級遊艇上，與同行好友出海度假。

報導表示，他們是從西班牙東部的伊維薩島啟航，搭乘的遊艇是馬雲花費超過港幣16億元購買的。

報導並透露，馬雲在港短暫停留期間，行程非常豐富，與多名香港富豪密會，又去了新界粉嶺高球會打球，晚上又有飯局。

報導引述消息人士說，去年10月，馬雲旗下螞蟻集團的上市計畫被北京中央叫停後，市場即盛傳他被「禁止出境」，在中國也只能作有限度活動。

所以，這次他在港露面，又轉飛歐洲，令其進一步獲得「鬆綁」的消息甚囂塵上，加上阿里巴巴股價從谷底反彈，外界估計馬雲及阿里巴巴「接受連串整改接近完成」，其「禁令」可能將獲得解除。