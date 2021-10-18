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因1張空姐冷得發抖照...中國這集團高層寒風中「罰站」

記者羅印冲／綜合報導
10月9日，海航空姐著夏服蹲在路邊等車凍得瑟瑟發抖。（取材自第一財經資訊微信公眾號）
10月9日，海航空姐著夏服蹲在路邊等車凍得瑟瑟發抖。（取材自第一財經資訊微信公眾號）

因為一張空姐冷得發抖照，讓中國海航控股高層集體在寒風中「罰站」。

10月16日深夜，北京氣溫已接近零度，剛從海口北上的中國海航控股黨委書記劉璐、黨委副書記徐軍帶領黨委高層，身著夏裝在海航控股北京基地室外實地感受北京換季後的驟寒天氣，體驗「一線員工」戶外等車之苦。

據第一財經微信公眾號披露，此事件的導火線是，10月9日一位海航白金卡旅客夜晚路過海航控股北京基地，看到有一名空姐在基地門口蹲在路邊等車，凍得瑟瑟發抖，拍了張照片發給了海南省海航集團聯合工作組組長、集團黨委書記顧剛，並留言提出了建議。

儘管這位白金卡旅客只是在參加海航組織的飛友交流會上見過顧剛一次，但顧剛還是針對這位旅客的建議，第一時間在工作群裡對海航控股相關管理層進行了工作要求，「不要坐在辦公室就感覺四季如一，員工關愛很多時候其實不需要太多成本，就是需要用心和關注」。

10月16日深夜，海航控股黨委高層體驗一線員工戶外候車感受。（取材自海航集團微信...
10月16日深夜，海航控股黨委高層體驗一線員工戶外候車感受。（取材自海航集團微信公眾號）

顧剛並批示要求各航司立即解決問題。不過，時隔一周，海航集團黨委在工作檢查中，發現其它航司機組人員已陸續更換冬裝禦寒，但海航控股仍遲遲未進行相應調整，集團黨委要求深刻檢討。

面對集團黨委的嚴肅批評，海航控股黨委書記劉璐、黨委副書記徐軍召集黨委班子（高層）主要幹部將第二天的各基地檢查工作提前，於10月16日晚搭乘航班從海口前往北京，航班於23：15分降落在北京首都國際機場。接著就有了集團高層集體在寒風中「罰站」這一幕。

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