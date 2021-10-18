中國本土疫情延燒 「自駕遊」老人旅行團波及至少4省

中國18日新增9例本土新冠肺炎確診病例。（取材自中新網）

中國 再度出現本土疫情，18日新增9例本土確診病例，其中，陝西5例，均在西安市；內蒙古2例，均在錫林郭勒盟；湖南長沙市1例；寧夏銀川市1例。

據中國國家衛健委網站消息指出，中國新增2例本土無症狀感染者，其中雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州；陝西西安市1例。

此次中國本土疫情是與老人旅行團有關，已波及至少寧夏、甘肅 、內蒙古和陝西四省。16日上午9時，旅行團遊客上海閆某夫婦搭乘計程車至西安市第八醫院進行核酸檢測 ，8小時後，核酸檢測結果顯示初篩陽性，隨即，西安疾控部門對兩人進行隔離留觀。

17日，與閆某夫婦同行的5名密接者也進行隔離留觀和核酸檢測並檢出陽性。同日，中途加入旅行並已返回甘肅的艾姓遊客也被確診，至此，這個在甘肅內蒙古等多地自駕遊的8人旅行團全部被檢出感染了新冠病毒。

而在等待核酸結果期間，閆某夫婦已去過了西安大雁塔北廣場、大慈恩寺等景點。7人的活動軌跡已涉及西安大唐不夜城、西安曲江美術館、南湖、寒窯、世博園等多個人流密集的旅遊景點，及數家餐飲店和曲江南苑小區等居民區。