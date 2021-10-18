同遊甘蒙陝 8人確診足跡公布

一個從上海出發的7人旅遊團，連同在甘肅 會合的1人，8人同遊甘肅、內蒙古、陝西等多個景區，分別走到西安、銀川後，相繼確診，感染源頭至今未明。中國 官方已經公布他們的行程軌跡，這是中國「十一」黃金周後，較集中爆發的疫情案例。

據陝西省衛健委通報，17日零時至18日7時，陝西新增報告6例本土確診病例及1例本土無症狀感染者。另據銀川市疫情指揮部辦公室通報，與該7人同旅遊後，前往寧夏銀川的1名遊客，核酸檢測 為陽性。

18日上午西安市官方通報確診病例詳細行程軌跡指出，上述8人旅遊團年齡超過60歲，有3對夫妻，其中7人10月9日自上海出發，1人在甘肅。碰面後，8人在甘肅、內蒙古等地自駕同遊7天，先後確診新冠肺炎。

據銀川發布及陸媒報導，10月13日7人曾去額濟納旗醫院進行核酸檢測，結果均為陰性。10月15日9時，其中一對上海夫妻在甘肅省嘉峪關市中醫醫院再度進行1比10的混合核酸檢測，結果異常。

10月15日，來自上海的7人與甘肅友人在嘉峪關分別，並搭機前往西安，甘肅友人則搭火車前往寧夏銀川。16日，其中一對夫婦前往西安市第8醫院接受核酸採樣檢測後，結果顯示陽性，隨即追蹤排查。目前除8人外，此條傳播鏈未有其他確診或疑似病例通報。

另據中國國家衛健委網站，17日另新增本土無症狀感染者2宗，均在雲南德宏傣族景頗族自治州。