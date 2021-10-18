武統台灣利器？號稱能快速搶灘的解放軍05式兩棲戰車

號稱解放軍攻島搶灘的利器─05式兩棲戰車。（央視軍事）

兩岸關係緊張，中國 官方重申不放棄對台使用武力，有關中國武統或解放軍 軍力和軍備的報導近來也多起來。其中一款被視為在台海衝突中扮演重要角色的05式兩棲戰車，近來被媒體提及。

親北京的多維新聞報導，10月初剛在珠海閉幕的「中國國際航空航太博覽會」會上展出多型中國自研武器裝備，部分裝備被指將在台海戰爭中承擔重要任務，當中的05式兩棲戰車族就是解放軍主要針對台海戰事而研發的一型裝備。

據公開資料，05車族的研製是為彌補中國第一代兩棲裝甲車63式（63A）的不足—後者為排水型車體，水上時速不超過15公里，其海況適應能力不夠、水上航速也不足，無法滿足新時期解放軍在東南方向的作戰需要（渡海登陸作戰），勢必要面臨淘汰。

05車族顯著改善了此類問題。據介紹，05兩棲車族是目前世界上唯一服役的採用滑水原理的兩棲車族，包括兩種戰鬥型號，分別為裝備105毫米線膛炮的兩棲突擊車和裝備了30毫米機關炮的兩棲步兵戰車，採用鋁合金或裝甲鋼車體。

動力系統則用由現役中國國產主戰坦克發動機改進而來的雙工況發動機，水上行駛採用噴水裝置推進，在滑行狀態下，其水面最高時速可達25公里，陸地最大速度約65公里—這樣的表現，令05車被稱為世界上最快的兩棲戰車，被譽為「水上飛」。

05車的火力配置突出，以突擊車型裝備的105毫米低後坐力線膛炮為例，若採用新型穿甲彈，可在2000米處擊穿600毫米均質鋼板，加上另外配備的7.62毫米並列機槍和12.7毫米高射機槍，在支援陸戰隊搶灘登陸時，對敵方灘頭岸防火力形成有效壓制，並可遂行一定的反裝甲、反工事等攻堅任務。

該車族號稱有優越的防護性能，如05兩棲步兵戰車正面可防禦12.7毫米穿甲彈，車身側面及後部可防7.62毫米穿甲彈；突擊車型的防護性能更突出，車體正面及炮塔可抵禦25毫米穿甲彈，加裝複合裝甲後可防30毫米穿甲彈，且車型均裝備有新型光電干擾裝置。面對一般烈度的岸防火力，05兩棲車能有效保證車內人員的安全。

2021年初，有報導指駐守福建漳州的解放軍某兩棲合成旅換裝新一代裝備，05兩棲車族就是其中重要組成部分。在官方新聞的畫面中，05式兩棲步戰車、兩棲突擊車、紅旗-17和07B型122毫米車載加榴炮等裝備，全新列裝該重型合成旅。值得注意的是，中國軍方還特意給05兩棲突擊車研發了配套裝備—混凝土攻堅彈，用來破壞灘頭的堅固火力點。

報導稱，根據此車各項性能參數與目前解放軍的總體軍力水準，其兩岸戰事作戰假想描繪為：解放軍先以遠端火箭炮及短程地對地導彈等先期火力，對台灣 海岸線十幾處登陸地帶進行飽和打擊，清理出登陸帶，與此同時，大批05兩棲戰車搭載登陸艦駛向台灣海岸，到距海灘約40公里處下水，向登陸地點發起高速突擊，不到2小時即可抵達灘頭，並對殘存的台灣岸防工事與裝甲部隊發起打擊，為後續的大規模登陸創造空間。