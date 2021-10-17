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中國整治粉絲文化 追星集資平台爆退款糾紛

中央社台北17日電
中國加強整治娛樂圈「紛絲」文化。(Getty Images)
中國加強整治娛樂圈「紛絲」文化。(Getty Images)

中國加強整治娛樂圈「紛絲」文化，多款集資追星應用程式遭下架，卻衍生出退費紛爭。近期，大型集資追星平台「Owhat」公告停止提現，紛絲圈盛傳，涉及金額可能達人民幣數千萬。

紅星新聞報導，中國粉絲的「飯圈」消費力驚人，舉凡買下一顆小行星的命名權，到地鐵站內鋪滿生日祝福，這些粉絲聚集起龐大資金，靠的是如「Owhat」App這樣的籌款應援平台。

但自今年6月起，中央網信辦在全國範圍內開展為期2個月的「清朗飯圈亂象整治」專項行動，重點打擊5類「飯圈」亂象行為。到8月19日，包括Owhat在內的多個追星類App都被下架。

10月14日深夜11時，Owhat平台在官方微博發布公告表示，即日起將無限期停止「粉絲會」商戶（粉絲團）的所有交易服務，同時停止提現，運營人員逐一與所有粉絲會商戶進行退款鏈接核對，並安排對粉絲訂單進行有序退款。

之後，至少有31個粉絲團針對此事發出聲明，抗議Owhat平台的做法。從粉絲團們發表的聲明來看，最早在今年5月，Owhat就出現了無法提現的情況。

其中，11個粉絲團公布無法提現的金額，共計有人民幣248萬元（約38.5萬美元），18個粉絲團沒有公布金額，2個粉絲團只模糊說「高達6位數」。

有部分粉絲團表示，在經過波折以後，他們有配合Owhat平台進行整改，比如補辦營業執照、完成工商認證等，但在配合提交資料後，也無法提現，只能自行墊付錢款完成相關商品的製作並發貨。

也有粉絲團表示，早在9月就申請退款的粉絲們至今還沒有收到退款，聯絡Owhat客服，只得到一句「我幫您查一下」，就沒有後續。

財經天下週刊則報導，有粉絲統計稱，此次事件涉及數百個粉絲站，涉及金額可能達到幾千萬元。

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