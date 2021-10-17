中國首富鍾睒睒 布局疫苗業

「農夫山泉」董事長、中國首富鐘睒睒。（取自農夫山泉官網）

農夫山泉創辦人、中國首富鍾睒睒 持續擴張疫苗 領域布局。據工商登記資訊顯示，將展開噴鼻式新冠疫苗三期臨床測試的北京萬泰生物，近日進行一筆不超過人民幣35億元的定增募資，用於疫苗廠的擴產，其中，鍾睒睒控制的養生堂，將認購本次非公開發行股份數量約10%，折合人民幣3.5億元（約5444萬美元）。

鍾睒睒是養生堂有限公司的實際控制人，該公司是一家專注於大健康領域的投資 性公司。據《中國基金報》報導，在此之前，截至6月30日，養生堂已經為萬泰生物的第一大股東，持股數量為3.46億股，持股佔比為56.98%。

據了解，萬泰生物本次非公開發行，對象為包括養生堂在內的不超過35名特定投資者。其中，養生堂擬認購數量不超過本次非公開發行股份數量的10%，最終認購股份數量由雙方在發行價格確定後協商確定。

萬泰生物15日晚間公告，募集資金扣除相關發行費用後將用於投資九價宮頸癌疫苗二期擴產建設項目、養生堂廈門萬泰診斷基地建設項目、二十價肺炎球菌多醣結合疫苗產業化項目、鼻噴疫苗產業基地建設項目。

另據9月下旬，中國臨床試驗註冊中心紀錄顯示，萬泰生物計劃招募四萬名成人，於10月參加該公司的噴鼻式新冠疫苗的三期臨床測試。