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「八國聯軍」遭香港誠品下架 出版社：尊重市場規定

中央社台北17日電
劉淇昆撰寫、台灣的時報出版社發行「八國聯軍乃正義之師」一書，在香港誠品書店遭下架。(取自博客來網站)
劉淇昆撰寫、台灣的時報出版社發行「八國聯軍乃正義之師」一書，在香港誠品書店遭下架。(取自博客來網站)

由華裔作家劉淇昆撰寫、台灣的時報出版社發行「八國聯軍乃正義之師」一書，在香港誠品書店遭下架，對此時報出版社董事長趙政岷今天表示，台灣有出版自由，但出版社尊重各地區市場的規定與習俗。

據媒體報導，台灣出版的「八國聯軍乃正義之師」一書，近日在香港遭檢舉扭曲八國聯軍侵略史實。香港誠品書店販售該書被指涉嫌違反港區國安法後，目前已經全面下架。

趙政岷接受中央社記者電話訪問時表示，「我個人沒仔細看過這書，與作者也沒過接觸。記得主編在報書時說過，書中提到如果沒有八國聯軍，中國可能被單一國家瓜分或殖民了，是因為八國彼此擺不平，才成了恐怖平衡。立論跟過去大家熟悉的歷史觀點的確不同，但香港過去曾經長時間被殖民，民眾的感受也許是不好的。」

趙政岷表示，3年前時報出版的村上春樹作品「刺殺騎士團長」，也在香港書展現場被以色情違禁為由而全面下架。趙政岷說：「台灣有出版自由，我們向來尊重作家的各種言論與創作，相信讀者自有選擇。我們也尊重各地區市場的規定與習俗。」

「八國聯軍乃正義之師」作者劉淇昆，又名劉秉和，出生在中國北京，父母親都是知識分子，1957年「反右」運動中被定為「極右」，從此全家蒙受苦難。毛時代結束後，劉淇昆赴香港定居，1988年移民加拿大，定居溫哥華，自加拿大蘭加拉學院（Langara College）畢業後從事電腦軟體設計、開發工作，退休後不時在媒體發表評論，呼籲中國憲政民主。

劉淇昆在書中「概論」一節寫道：「八國聯軍之戰，是被華人歪曲或誤解最嚴重的一段中國近代史。筆者對這段歷史一句話的概括，就是『八國聯軍乃正義之師』。這次軍事行動的唯一目的是解救被困京城、危在旦夕的各國外交官和正在被大屠殺的外國傳教士、僑民和華人基督徒。而且，清廷既然向西方各國正式宣戰，外國聯軍攻占天津，威逼京城，不是順理成章的嗎？」

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