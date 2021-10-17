中國網紅直播拿出農藥 網友起鬨「快喝」隔日亡

中國網紅「羅小貓貓子」，在直播中喝農藥自殺。（翻攝自微博）

中國 一名擁有50多萬粉絲的直播平台網紅「羅小貓貓子」，14日晚間在直播時突然拿出農藥，並在網友的慫恿和嘲諷下，喝入身亡，引發輿論關注。根據網紅閨蜜16日最新說法，她其實長期憂鬱，做出上述舉動是希望引起重視、得到網友的鼓勵，不料卻事與願違。

微博 網傳畫面，「羅小貓貓子」在14日晚間的直播中，身處飯店房間的她維持一貫精緻造型和妝容，面帶微笑地表示，「這是最後一條為大家發送視頻」，但她臉色蒼白，說話也「有氣無力」。

直播中，「羅小貓貓子」向觀眾表示，自己是真的罹患有憂鬱症，並非假的，說自己在大家面前展現出開心的樣子，並不是真實的自己；接著，她突然拿出一個準備好的寶特瓶，表示裡面裝有農藥。

雖過程中，有粉絲勸導她不要做傻事，但仍有部分網友留言質疑，「是假的吧」、「只是水」、「快喝」，受不了刺激的網紅隨後一飲而盡，還說「有點難喝」，就匆匆結束直播。16日，羅小貓貓子被閨蜜證實，已於15日下午因肺部嚴重纖維化，不幸身亡，還發出她在醫院搶救的畫面。

綜合中媒報導，在此之前，羅小貓貓子曾被前任男友重傷，遭到網路霸凌 ，並曾上傳影片表示自己在醫院住了兩個多月。另她此次直播是希望得到網友的鼓勵，但事與願違，並在憂鬱的情緒下一時做出錯誤決定。

該網紅閨蜜指出，羅小貓貓子其實不想死，喝下農藥後還自己打電話報警；網紅家人則在接受中媒《新京報》採訪時表示，羅小貓貓子的死與前男友無關，是直播間的觀眾起鬨才導致悲劇發生，他們考慮追究起鬨者的法律責任。