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美加軍艦通過台海 解放軍嗆：台灣是中國一部分

陳芳語微博「被消失」首發聲：沒關係我還有FB、IG

記者王郁惠／即時報導
陳芳語微博被消失，致歉玻璃心，打趣仍有臉書與IG。圖／摘自IG
陳芳語微博被消失，致歉玻璃心，打趣仍有臉書與IG。圖／摘自IG

黃明志揪陳芳語（Kimberley）合唱新歌「玻璃心」，雖說是甜蜜浪漫情歌，但從歌詞到MV都暗諷十足，遊走在「辱華」的邊緣，歌曲一上，陳芳語的微博立刻「被消失」，晚間她透過IG分享演唱影片，並表示「對不起傷害了你」。

陳芳語在2018年參加中國選秀節目「創造101」，最終拿到第26名，雖然沒有順利組團出道，但也憑著實力和坦率性格，收穫不少粉絲，但回台她大爆節目內幕，包括手機被沒收、宿舍房間更是裝滿了攝影機等，並爆料「新疆的室友會躲在浴室抽菸，和男友聊天影響到其他人的洗澡時間」，直接槓上熱依娜，對方也寫歌「愛你」回嗆，並用藏頭詩「陳芳語你就是個傻B閉嘴滾完蛋去吧」，而陳芳語也不甘示弱暗諷她歌聲修音也救不了。

她敢說敢嗆的性格，常引起正反言論，而這次受邀與黃明志合唱，卻被消失微博帳號，中國市場恐也將全面泡湯，但陳芳語依舊自在，並表示「微博刪掉沒關係，我聽見有個聲音是玻璃心碎一地，沒關係我還有ig，也還有fb，或許不該太機掰超雞掰 im sorry，Youtube trending第一名」，粉絲也直讚「妳比所有台灣明星有種」、「謝謝妳這麼有種」。

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