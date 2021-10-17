「八國聯軍乃正義之師」遭批違反國安法 香港誠品下架

劉淇昆的書籍「八國聯軍乃正義之師」。（取材自誠品線上）

據港媒報導，台灣出版的「八國聯軍乃正義之師」一書，近日在香港 遭檢舉扭曲八國聯軍侵略史實。香港誠品書店 販售該書被指涉嫌違反港區國安法後，目前已經全面下架。

星島日報今天報導，近日有網友在社交媒體平台指誠品書店正在出售一本名為「八國聯軍乃正義之師」書籍，書中竟說八國聯軍是一支因為人道危機而不得不興的仁義之師，對八國聯軍侵略中國 的史實顛倒黑白，並美化西方列強的侵略。香港誠品全線店鋪已將這本書下架。

葛珮帆：該書醜化中國 已有人向國安處舉報

報導引述民建聯立法會議員葛珮帆表示，近日陸續收到市民向她投訴有關書籍。據她了解，已有人向警方國安處舉報及向誠品書店投訴，估計該書已下架與書商收到投訴有關。

葛珮帆稱，對於該書內容感到震怒，是惡意歪曲歷史、醜化中國，令人憤慨。至於書籍內容有否違反香港國安法，她認為要視乎出版目的，例如是否為了煽動仇恨針對中國、背後是否涉及外國勢力及資金，「當然有否違法不是我們說了就算，相信政府會調查清楚。」

儘管該書籍在台灣出版，但葛珮帆認為，在香港發行出售書籍並非沒有管理，「如果現行法例管不到，就需要社會展開討論日後如何處理類似的爭議性刊物。」她希望出版界有創作自由，但見到內容過分、醜化中國歷史的書籍出現，就「絕對應該處理」。

葛珮帆重申，香港國安法生效逾一年，條例清晰，鼓勵當局與出版界加強溝通宣傳，提醒法律底線。她又指，政府不可能就所有違法書籍列出黑名單，書商本身應具備守法意識。

香港大公報今天引述香港法學交流基金會副主席、法學教授傅健慈稱，這本書歪曲事實、篡改歷史、詆毀先烈、顛倒是非黑白、美化八國聯軍侵華的惡行，抹黑國家，挑起仇恨、撕裂社會，出售該書可能觸犯「香港國安法」第30條的規定，最高可處終身監禁或10年以上有期徒刑。另外，可能觸犯「刑事罪行條例」第9、10條的「煽動意圖罪」，最高可判3年監禁。他又促請執法部門盡快展開調查，依法追究相關人士的刑事責任。

出版社：尊重各地區市場的規定

「八國聯軍乃正義之師」是台灣時報文化出版公司於今年7月20日出版。誠品線上目前仍在銷售這本書。對此時報出版社董事長趙政岷今天表示，台灣有出版自由，但出版社尊重各地區市場的規定與習俗。

趙政岷接受中央社記者電話訪問時表示，「我個人沒仔細看過這書，與作者也沒過接觸。記得主編在報書時說過，書中提到如果沒有八國聯軍，中國可能被單一國家瓜分或殖民了，是因為八國彼此擺不平，才成了恐怖平衡。立論跟過去大家熟悉的歷史觀點的確不同，但香港過去曾經長時間被殖民，民眾的感受也許是不好的。」

作者劉淇昆定居溫哥華

根據該書簡介，「八國聯軍乃正義之師」作者劉淇昆，又名劉秉和，出生在中國北京。父母親是傑出的知識分子，1957年「反右」運動中均被定為「極右」，從此全家蒙受苦難。毛時代結束後赴香港定居，1988年移民加拿大，定居在溫哥華。

劉淇昆畢業於加拿大蘭加拉學院（Langara College）電腦專業。畢業後從事電腦軟件設計、開發工作，直至退休。退休後，不時在媒體從事時事評論，呼籲中國的憲政民主。興趣廣泛；對中外歷史均有涉獵。

劉淇昆在書中「概論」一節寫道：「八國聯軍之戰，是被華人歪曲或誤解最嚴重的一段中國近代史。筆者對這段歷史一句話的概括，就是『八國聯軍乃正義之師』。這次軍事行動的唯一目的是解救被困京城、危在旦夕的各國外交官和正在被大屠殺的外國傳教士、僑民和華人基督徒。而且，清廷既然向西方各國正式宣戰，外國聯軍攻占天津，威逼京城，不是順理成章的嗎？」