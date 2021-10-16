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可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

研究：以抽百萬獎金鼓勵接種疫苗 實際作用不大

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

編譯周辰陽／即時報導
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，投資人正等著看巨額債務要怎麼處理。CNN則於15日報導，分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。

中國人民銀行（央行）金融市場司長鄒瀾15日答覆記者提問時指出，「恒大集團的問題在房地產行業是個別現象」。他表示，「近年來，這家公司經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險」。

CNN指出，警告信號已經閃爍一段時間了，在恒大集團垮台之前，中國各地據信數千萬公寓空置，這個問題近年來就只變得更糟。

按凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）的估算，中國仍有約3000萬處未售房產，可為8000萬人提供住處，這幾乎是德國的全部人口。

除此之外，根據凱投宏觀估計，約1億件房產可能已被買入、但沒有入住，可容納約2.6億人。這類建案多年來備受矚目，甚至被稱為中國的「鬼城」。

然而，《Business Insider》也在相關報導指出，這些空置房產沒被拋棄，不存在年久失修，就只是無人入住或作為投資而被購入的新建築，也因此被視為中國的獨特現象與供需失配的症狀。

《Business Insider》近日採訪德州農工大學經濟系教授兼中國西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心主任甘梨時，曾就中國有多少鬼城發問，但身為中國房地產市場頭號專家之一的甘犁也沒有答案，「我不知道『鬼城』是否有著任何定義，所以我不知道是否有任何數字」。

中國 恒大集團 房地產

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