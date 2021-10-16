中房地產行業風暴 字節跳動卻積極拿下7房產經紀公司

字節跳動最近積極將手「伸向」房地產領域，至此已擁有7家具有房地產經紀業務的公司。（中新社）

中國互聯網企業字節跳動最近積極將手「伸向」房地產 領域，先是「十一」國慶前收購北京 麥田旗下一家房地產經紀公司，緊接著8日成立福建好房有幸，至此已擁有7家具有房地產經紀業務的公司。其實，不只字節跳動，近年來包括阿里、京東、騰訊、小米 等多家巨頭都相繼在房地產領域布局。

科創板日報報導，7月2日，重慶字節跳動科技有限公司的經營範圍發生變更，新增房地產經紀服務，從此吹響了字節跳動進軍房地產中介的號角。

隨後不久，字節跳動香港公司的經營範圍新增「房地產經紀業務」，並增設了一家全資子公司合肥好房有幸信息技術有限公司，經營範圍也包括「房地產經紀」。

7月28日，字節跳動又全資收購了廣州九霖貿易有限公司，並將其更名為廣州房有幸科技有限公司，經營範圍變更為廣告製作、房地產經紀、房地產諮詢等。

9月28日，字節跳動旗下公司北京好房有幸信息技術有限公司全資收購北京金色麥田子公司北京福旺房地產經紀有限公司。

在這之後，正如上文提到的，字節又緊鑼密鼓地成立了福建好房有幸和蘭州好房有幸兩家公司。至此，字節跳動已經透過成立新公司、收購股權、變更經營範圍等方式，擁有了7家具有房地產經紀業務的公司。

但事實上，近年來跨界做房地產中介的互聯網公司，不止字節跳動一家。比如，騰訊透過投資樂居、鏈家、貝殼找房等房屋資訊和中介公司，並利用騰訊雲的大數據、人工智慧等技術為中介公司加強功能，讓這些公司打通線上與線下，重構並優化找房、租房、購房等交易流程。

去年8月13日，貝殼找房在美國紐交所上市，根據招股書，騰訊相關方持有貝殼12.3%的股權，為貝殼第二大股東。

另一家互聯網巨頭小米，似乎也布局與房地產經紀相關行業。天眼查數據顯示，小米之家商業有限公司於9月28日發生工商變更，公司經營範圍新增非居住房地產租賃、房地產經紀等。

不過，如今整個房地產業正陷入困境，互聯網企業為何要迎難而上？有業界人士表示，雖然短期來看，地產調控政策全面收緊，交易量大幅下滑，整個房產經紀業都在收縮。但歷史證明，當每一次周期性嚴冬過去後，倖存下來的企業只會變得更強大。長期而言，房地產，尤其是二手房交易，作為規模超過人民幣兆元的存量業務，仍然是一個誘人市場。

貝殼研究院也認為，從傳統新房市場來看，開發和銷售速度會有所放緩，但不會出現斷崖式下降，未來五年仍將是新房銷售的「次高峰」。家庭結構快速小型化、換房與改善需求、中國數億流動人口的租賃住房需求、養老住房需求等，都將決定新房開發和銷售不會明顯下滑。