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港大要移除國殤之柱 美律師事務所撤代理

中央社香港16日綜合外電報導
紀念天安門事件的雕像「國殤之柱」矗立於香港大學已行之有年。(美聯社)
紀念天安門事件的雕像「國殤之柱」矗立於香港大學已行之有年。(美聯社)

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，一尊紀念天安門事件的雕像矗立於香港大學已行之有年，美國律師事務所孖士打昨天表示，不再代表校方要求移除這尊雕像。

報導說，雕像矗立於香港歷史最悠久的大學校園裡已24年，因近來引發爭議，孖士打（Mayer Brown）宣布不再代表校方。

由於官方箝制香港境內任何關於六四天安門事件的遺留，猶如他們在中國的所作所為，這件名為「國殤之柱」（Pillar of Shame）的藝術品，正面臨被移除的命運。

孖士打發表聲明說：「今後針對這項爭議，孖士打將不再代表長久以來的客戶香港大學，我們沒有進一步的評論。」

孖士打僅就這項爭議撤銷代理。熟知詳情的匿名人士透露，香港大學是「長久以來的客戶，而且是領先群倫的教育機構」。

總部在芝加哥的跨國律師事務所孖士打，曾在美國經手問責警察與其他人權爭議的案件。孖士打與港大簽訂合約，尋求移除「國殤之柱」雕像，這使公司成為關注焦點之一。

超過24個非營利組織上周敦促孖士打停止代理香港大學，他們發表公開信指出：「因此我們期盼孖士打，藉由撤銷他們與港大的協議，維護他們在捍衛言論自由權利的聲譽及誠信。」

這家律師事務所也面臨來自美國國會議員的施壓。共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示：「更糟的是美國律師事務所正在替共產黨，抹滅那些勇敢、年輕的中國學生，為自由在天安門廣場喪命的記憶。」

這尊雕像是由丹麥雕刻家高志活（Jens Galschiot）創作，高將近8公尺，上方刻有多名身軀扭曲且面容痛苦的人，象徵血腥鎮壓的死傷者，這是在中國領土僅存紀念天安門事件的展示。

有關當局正在執行香港中國化的行動，嚴禁所有關於六四事件的紀念活動，禁止舉辦年度的守夜活動，並且關閉博物館及其網站。

孖士打上周致函目前已解散的香港市民支援愛國民主運動聯合會前領袖，並說雕像必須在13日下午5時前拆除。香港市民支援愛國民主運動聯合會於1997年永久租借這尊雕像。

孖士打先前發表聲明說，這尊雕像的拆除只是「房地產爭議」，並說孖士打的法律見解不是「針對當前或歷史事件的評論」。

香港 美國 天安門

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