中國放寬電價上浮首日 江蘇交易電價上漲19.94%

江蘇南京，燃煤發電廠航拍圖。(美聯社)

中國 放寬燃煤電價上浮的首日，江蘇電力交易中心昨天公布掛牌交易結果，成交價格上漲19.94%，與20%的上限相差無幾。電價上漲的「催化」作用，已促使中國大宗商品價格加速上升。

中國爆發缺電危機後，中國國家發展改革委員會12日下發「通知」，宣布燃煤發電市場交易價格的浮動範圍，上調為漲跌幅原則上均不能超過20%；高耗能企業的市場交易電價不受上漲20%限制。

江蘇省發改委昨天表示，為貫徹落實「通知」要求，疏導燃煤發電企業因煤炭價格大幅上漲帶來的成本倒掛、嚴重虧損情況，緩解企業生產經營壓力，切實保障全省電力安全可靠供應，江蘇省及時調整了相關規則和價格上浮20%的幅度（最高價469.2元/兆瓦時），於10月15日組織開展了10月中旬月內掛牌交易。

江蘇電力交易中心有限公司網站15日發布「2021年10月中旬江蘇電力市場月內掛牌交易結果公示」，本次交易共有44家發電企業、69家售電公司及72家一類用戶參與月內掛牌交易申報。

據發布，經過調度部門安全校核，最終成交294筆，成交電量19.98億千瓦時，成交均價人民幣468.97元/兆瓦時。江蘇煤電基準價為391元/兆瓦時，此次成交價據基準價上浮了19.94%。

據界面新聞不完全統計，截至10月1日，近2個月內至少有8省允許上網電價上浮。

中國電力企業聯合會數據顯示，今年前9個月，4大高載能行業（建材、黑色、化工、有色）用電量約占全社會用電量的1/4。

據報導，電價上漲帶來的成本壓力，加劇了大宗商品價格波動。中國商務部 數據顯示，10月第2周（10月4日至10日），中國大宗商品價格指數 為183.58點，創近12年來新高，與年初相比漲幅為13.7%。

報導指出，電價上漲的「催化」作用，讓大宗商品價格加速上升。截至10月第2周，能源類、鋼鐵類大宗商品價格指數均連續6周上漲。10月以來，5類大宗商品中，能源類、鋼鐵類、礦產類和橡膠類價格漲幅都有明顯擴大。

據不完全統計，截至10月15日，3個多月來12家上市公司發布24次提高價格公告。從時間來看，提價公告發布越來越密集。10月12日電價新規推出以來，4天內已有6家公司發布提價公告。

從具體行業來看，9成以上提價公告都來自高耗能企業。其中，化學原料和化學製品製造業上市公司發布公告次數最多，占比66.7%。