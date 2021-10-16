中國限電危機 李克強要求確保民生用電、企業生產用電

中國國務院總理李克強14日前往順德五沙熱電公司，了解企業發電和煤炭庫存情況。（中新社）

據新華社報導，中國 國務院總理李克強 13日至15日在廣東視察時，「十分關心電力、煤炭供應保障」。面對家電大廠美的集團負責人反映，集團部分企業受到限電影響，李克強表示，「保電既要確保民生用電，又要努力保企業正常生產用電」。

李克強強調，這就是保就業 、保產業鏈供應鏈穩定，保經濟平穩運行。尤其對製造業、吸納就業多的企業要重點保障。同時要採取有力措施節約用電，對城市夜景亮化也要合理控制。

報導稱，李克強在順德五沙熱電公司視察時說，電力等能源是工業化城鎮化的動脈，是發展的基石。中央已採取多方面措施促進煤炭、電力增產保供，協調保障電煤運力，重點煤企要履行供煤合同。要保障發電企業合理融資需求，落實完善燃煤電價擴大浮動範圍政策，用市場化辦法保障能源供應。

中國央行貨幣政策司長孫國峰在15日記者會中也強調，金融機構要按市場化、法治化和商業化原則，對煤電、煤炭企業和項目等予以合理的信貸支持，不得盲目抽貸斷貸。

此外，李克強還指出，「穩物價」是中國宏觀調控的重要目標。他說，「我們會繼續採取措施防止大宗商品價格上漲向供應鏈下游傳導，保證民用電價格穩定」。

李克強表示，今年中國糧食豐收已成定局，可以有力支撐居民消費價格（CPI）平穩，不形成通膨趨勢。他並透露，中國將研究實施階段性減稅，緩解下游中小微企業成本壓力。

中國國家統計局日前公布，9月中國消費者物價指數（CPI）上漲0.7%，但生產者物價指數（PPI）漲幅卻擴大至10.7%，創有數據記錄以來的新高。PPI與CPI落差持續擴大，分析稱，PPI所代表的上游通膨和CPI所代表的下游通縮並存，將擠壓中下游的中小企業利潤，使其生存越來越困難。

中國社會科學院財經戰略研究院副院長楊志勇接受澎湃新聞訪問時表示，中小微企業抗風險能力較弱，又是就業大戶，階段性減稅將能協助其度過難關。