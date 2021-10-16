人行：恒大債務風險可控 不將房地產作為刺激經濟手段

圖為恒大集團在上海的一棟商業大樓—恒大中心。（Getty Images）

針對國際金融市場高度關注的恒大集團 債務危機，中國 人民銀行金融市場司長鄒瀾指出，恒大集團總負債中金融負債不到三分之一，其風險對金融業的外溢性可控。他並強調，當前中國房地產 行業總體是健康的，將繼續堅持不以房地產作為短期刺激經濟的手段

中國央行15日下午舉行今年第3季金融統計數據新聞發布會，中國房地產市場相關問題成為現場媒體關注的重點。在回答記者提問時，鄒瀾重申，十九大以來，中共中央堅持「房子是用來住的、不是用來炒」的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，加快建立房地產長效機制。

鄒瀾稱，近期中國個別大型房企風險暴露，金融機構對房地產行業的風險偏好明顯下降，出現了一致性的收縮行為，房地產開發貸款增速出現較大幅度下滑。但他認為，這種短期過激反應是正常的市場現象。

針對外界關注的恒大集團債務問題，鄒瀾表示，恒大集團資產總規模超過人民幣2兆元，其中房地產開發項目約占60%，涉及到1000多家作為獨立法人的項目子公司。

鄒瀾指出，近年來，恒大集團經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險。

他強調，在恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一。債權人也比較分散，單個金融機構風險敞口不大。總體上看，其風險對金融行業的外溢性可控。

鄒瀾說，目前中國相關部門和地方政府正按照法治化、市場化原則，依法依規開展風險處置化解工作，督促恒大集團加大資產處置力度，加快恢復項目建設，維護住房消費者合法權益。在此過程中，金融部門將配合住房城鄉建設部門和地方政府，做好項目復工的金融支持。

鄒瀾表示，恒大集團的問題在中國房地產行業是個別現象。經過近幾年的房地產宏觀調控，尤其是房地產長效機制建立後，目前中國房地產市場地價、房價、預期保持平穩，大多數房地產企業經營穩健，財務指標良好，房地產行業總體是健康的。