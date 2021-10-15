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中國寒流來襲 供電能否充足順利過冬受考驗

中央社北京15日電
中國不少地區今天起大幅降溫達攝氏10度以上，東北、華北最低溫更直逼0度，使原就吃緊的供電問題更為凸顯。儘管官方不斷宣示保障供電及供煤，但居民及廠家能否順利過冬受到考驗。（路透）
中國不少地區今天起大幅降溫達攝氏10度以上，東北、華北最低溫更直逼0度，使原就吃緊的供電問題更為凸顯。儘管官方不斷宣示保障供電及供煤，但居民及廠家能否順利過冬受到考驗。（路透）

中國不少地區今天起大幅降溫達攝氏10度以上，東北、華北最低溫更直逼0度，使原就吃緊的供電問題更為凸顯。儘管官方不斷宣示保障供電及供煤，但居民及廠家能否順利過冬受到考驗。

針對冬季供電問題，中國國務院總理李克強14日巡視廣東順德一家熱能發電廠時說，北京中央最近正在「多方採取辦法，多措並舉，力保煤炭供應、滿足發電，現在你們還差得遠」。

目前最受關注的是，中國第一產煤大省山西在十一長假期間遭遇嚴重洪災，一度有多達60座煤礦因防洪而暫時停產，至今並未完全復產。到12日止，山西仍有年產量共達480萬噸的4座煤礦仍然關閉。這使得中國各大電廠能否獲得充足的燃煤發電，頗具考驗。

中國各地因煤炭供應不足及煤價大漲，加上部分地區急於執行節能減碳指標而「拉閘限電」，不但嚴重影響製造業出貨，尤其對年底歐美市場旺季的訂單造成衝擊，更影響民生用電。尤其東北、華北天氣轉冷，但日前東北卻成為限電重災區，居民普遍擔心一旦限電未能緩解，將難以渡過寒冬。

中國中央氣象台上午10時發布「寒潮藍色預警」指出，自今天下午2時至18日上午8時，中國中東部地區將出現大風降溫天氣，最高降溫幅度超過14度。其中像是北京及山西中南部，最低溫更將驟降到0度，中國氣象局為此於上午11時啟動四級應急響應。因此，過冬用電受到中國各界普遍注意。

儘管中國官方一再宣示保障煤炭供應，而山西、內蒙古等產煤省區更大張旗鼓對外供煤，但據報導，中國供電用的動力煤期貨價，自今年初至13日已飆升124%，達每公噸人民幣1781元，創下歷史新高。

但因中國官方日前宣布放寬電價漲跌幅範圍，更對各電廠下達「保供電」指令，甚至上升到「政治任務」級別。一般預料，中國電廠供電意願可望提升，對緩解供電不足應有一定作用。

然而，中國官方先前為改善空氣品質，在各地廣為推動「煤改電」措施，強制要求民眾、特別是農村民眾在冬季捨棄煤炭，改以電力供暖，這使得民眾冬季對電力的依賴程度上升。

因此，電力能否正常供應，成為當今中國民眾能否渡過寒冬天的關鍵。然而，對於一些仍然採用煤炭供暖的中小型縣城及鄉村，煤炭供應的短缺及煤價高漲，又成為過冬的難題。

中國 北京 低溫

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