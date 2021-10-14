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華為榮耀遭點名 美參議員魯比歐：應列入實體清單

華為榮耀遭點名 美參議員魯比歐：應列入實體清單

編譯洪啟原／綜合外電
榮耀從華為獨立出去。（本報資料照片）
榮耀從華為獨立出去。（本報資料照片）

美國參議員魯比歐（Marco Rubio）為首的共和黨籍參議員，周四（14日）呼籲拜登政府把華為前子公司榮耀列入實體清單，因認為這家公司對美國國安全構成威脅。

根據路透看到的信函，魯比歐認為，榮耀基本上是中國政府的「部門」，且取得最新的權限，可不受限制獲得華為所無法取得的美國珍貴技術授權。愈來愈多對中態度強硬的人士呼籲，將榮耀列入實體清單，而這封信更助長這個態勢。

以魯比歐為首的共和黨籍參議員，呼籲拜登政府把華為前子公司榮耀列入實體清單。(路透...
以魯比歐為首的共和黨籍參議員，呼籲拜登政府把華為前子公司榮耀列入實體清單。(路透)

魯比歐與德州重量級同黨參議員康寧（John Cornyn）及史考特（Rick Scott）共同署名的信函說，藉由分拆榮耀，「北京當局有效避開美國的關鍵出口管制」。華為去年11月分拆平價智慧手機品牌榮耀。

信函說：「如果商務部未能對此採取行動，可能開創危險的先例，並向對手傳達這樣的訊息：我們缺乏能力或意志力來懲罰威權政權支持的財金工程。」

榮耀、美國商務部和中國駐華盛頓大使館尚未對此發表看法。

華為拒絕發表看法，但表示可參考之前的一份聲明，該聲明澄清，華為分拆榮耀後，不再持有榮耀的任何股份，也不會參與管理。

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