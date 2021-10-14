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入秋後最強冷空氣來襲 中國多地將「一夜入冬」

記者林則宏／即時報導
甘肅平涼、隴南、定西等地10日已經降雪，這波冷空氣來襲，預估甘肅東部將再有小到中雪。圖為隴南市宕昌縣官鵝溝景區鹿仁民俗村雪景。新華社
甘肅平涼、隴南、定西等地10日已經降雪，這波冷空氣來襲，預估甘肅東部將再有小到中雪。圖為隴南市宕昌縣官鵝溝景區鹿仁民俗村雪景。新華社

中國中央氣象台指出，今天起，一股較強冷空氣將自北向南影響中國中東部大部分地區，本周末華北中北部、東北大部分地區、黃淮東部等地將出現今年入秋以來首股寒潮。預計14日至17日，大部地區氣溫將下降6～10℃，局部地區降溫幅度甚至達到12～16℃。

中國氣象網表示，今年下半年最強冷空氣已經啟程，未來四天將橫掃中國中東部大部地區，給多地帶來「斷崖式降溫」。預估這輪冷空氣將導致0℃冰凍線南壓至北京、山西一帶，全中國可能會有22個省會級城市氣溫創下半年新低，中東部大部分地區都將出現下半年以來最冷的早晨。

中國天氣網氣象分析師李靚表示，這次冷空氣過程具有影響時間長、覆蓋範圍廣、降溫劇烈等特點。中國中東部大部份地區的大風降溫天氣將從14日持續到17日，降溫幅度普遍超過6℃。

內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、北京、河北、山西、山東、江蘇、安徽、上海、浙江、江西等地部分地區，累計降溫幅度將超過10℃。

中國氣象網指出，這次冷空氣降溫最明顯的區域有兩塊，一是氣溫將跌破冰點的內蒙古和東北地區，另一塊是江淮、江南地區，這一帶的最低氣溫也將降到10℃上下。

預估17日中國東北、西北、華北多地氣溫將跌破0℃。其中，太原、呼和浩特、長春等城市最低氣溫將在冰點以下，北京、石家莊最低氣溫也將接近0℃，合肥、南京最低氣溫則會降到個位數，宛如「一夜入冬」。

李靚表示，這次冷空氣過程帶來的大風降溫較為明顯，部分地區還會出現雨雪天氣，主要時段集中在14日至15日，內蒙古東部、黑龍江、甘肅東部、青海東部等地將有小到中雪或雨夾雪，局部地區有大雪；黃淮南部、江漢、江南東北部等地局部有大雨。

中國中央氣象台發布16日8時至17日8時低溫預報。（取自中國中央氣象台）
中國中央氣象台發布16日8時至17日8時低溫預報。（取自中國中央氣象台）

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