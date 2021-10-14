習近平：一個國家民主與否 不該由外部少數人來評判

中共中央總書記習近平。新華社

中共 中央人大工作會議13日至14日在北京召開，中共總書記習近平 在會議上強調，要「堅持和完善人民代表大會制度，不斷發展全過程人民民主」。他還大談民主議題，表示一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。

事實上，自去年習近平赴上海考察時，首提「全過程民主」概念，以及近月美軍撤軍、神學士入主阿富汗以來，習近平和中共外交體系多次宣揚所謂「中國 式民主」的理念，習近平更曾在9月下旬召開的聯合國大會公開表示，「民主不是哪個國家專利，而是各國人民權利」，與美國總統拜登交鋒。

在中共中央人大工作會議上，習近平指出，民主是全人類的共同價值，是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念。

他認為，評價一個國家政治制度是不是民主，主要看領導層能否有序更替，人民能否依法管理國家和社會事務、管理經濟和文化事業，人民能否暢通表達利益要求，社會各方面能否有效參與國家政治生活，國家決策能否實現科學化、民主化，各方面人才能否通過公平競爭進入國家領導和管理體系，執政黨能否依照憲法法律實現對國家事務的領導，權力運用能否得到有效制約和監督。

習近平說，民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的。一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權。

他抨擊，如果人民只有在投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主不是真正的民主。

習近平重申，民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。

習近平表示，實現民主有多種方式，不可能千篇一律。「用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。」

就中國的人大制度，習近平說，要毫不動搖堅持、與時俱進完善人民代表大會制度，加強和改進新時代人大工作。

他表示，要全面貫徹實施憲法，維護憲法權威和尊嚴，要加快完善中國特色社會主義法律體系，以良法促進發展、保障善治，要用好憲法賦予人大的監督權，實行正確監督、有效監督、依法監督，要充分發揮人大代表作用，做到民有所呼、我有所應。同時，強化政治機關意識，加強人大自身建設，加強黨對人大工作的全面領導。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點